اليابان تطلق علاجات مبتكرة لباركنسون وفشل القلب

وافقت السلطات الصحية في اليابان على علاجات مبتكرة تعتمد على الخلايا الجذعية لعلاج مرض باركنسون وفشل القلب الحاد، في خطوة قد تمثل تحولاً كبيراً في مجال الطب التجديدي وتفتح الباب أمام علاجات جديدة لأمراض كانت تعد صعبة العلاج.

وذكرت تقارير علمية أن هذه العلاجات قد تصبح متاحة للمرضى خلال الأشهر المقبلة، لتكون أول منتجات طبية تجارية في العالم تعتمد على تقنية الخلايا الجذعية المعاد برمجتها.

علاج جديد لمرض باركنسون

حصلت شركة الأدوية اليابانية سوميتومو فارما على موافقة لتصنيع وبيع علاج جديد لمرض باركنسون يعتمد على زرع خلايا جذعية في الدماغ. ويهدف العلاج إلى تعويض الخلايا العصبية المتضررة التي تنتج مادة الدوبامين، وهي المادة المسؤولة عن التحكم في الحركة والتي ينخفض مستواها لدى المصابين بالمرض.

وأظهرت تجارب سريرية أجريت بإشراف باحثين من جامعة كيوتو نتائج مشجعة، إذ تم زرع خلايا مشتقة من الخلايا الجذعية لدى عدد من المرضى، ما ساعد على تحسين الأعراض لدى بعضهم دون تسجيل آثار جانبية خطيرة خلال فترة المتابعة.

علاج لفشل القلب

إلى جانب علاج باركنسون، منحت وزارة الصحة اليابانية الضوء الأخضر لعلاج آخر يستهدف مرضى فشل القلب الحاد. ويعتمد هذا العلاج على صفائح من خلايا عضلة القلب تُزرع في القلب لمساعدة العضلة على إصلاح نفسها وتحفيز تكوين أوعية دموية جديدة.

ويُعتقد أن هذه التقنية قد تساعد المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية مثل الأدوية أو العمليات الجراحية.

ما هي الخلايا الجذعية المعاد برمجتها؟

تعتمد العلاجات الجديدة على ما يُعرف بـ الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (Induced Pluripotent Stem Cells – iPS)، وهي خلايا يتم إنتاجها عبر إعادة برمجة خلايا بالغة مثل خلايا الجلد أو الدم لتعود إلى حالة شبيهة بالخلايا الجذعية القادرة على التحول إلى أي نوع من خلايا الجسم.

وقد طوّر هذه التقنية العالم الياباني شينيا ياماناكا، الذي حصل على جائزة نوبل في الطب عام 2012 بعد اكتشافه إمكانية إعادة برمجة الخلايا البالغة لتصبح متعددة القدرات.

موافقة مشروطة

وتأتي الموافقة اليابانية بصيغة ترخيص مشروط ومحدود زمنياً، ما يعني أن العلاجات يمكن طرحها للمرضى مع استمرار جمع البيانات العلمية للتأكد من سلامتها وفعاليتها على نطاق أوسع.

ويرى الباحثون أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في الطب التجديدي، حيث قد تسمح الخلايا الجذعية مستقبلاً بإصلاح الأنسجة التالفة أو استبدالها بخلايا سليمة، ما يمنح أملاً جديداً لملايين المرضى حول العالم.