مع حلول شهر رمضان يتغير إيقاع الحياة اليومية بشكل ملحوظ؛ إذ تتبدل مواعيد الطعام والنوم والعمل، ويتحول نمط النشاط البدني والاجتماعي.

هذه التغيرات لا تقتصر على الجسد فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الدماغ الذي يتأثر مباشرة بتبدل مصادر الطاقة وساعات النوم والهرمونات المنظمة للإيقاع البيولوجي.

لذلك يطرح كثير من الصائمين سؤالًا متكررًا: هل يؤثر الصيام على التركيز والمزاج؟ وهل يمكن أن يصبح الدماغ أكثر كفاءة أم أقل خلال ساعات الامتناع عن الطعام؟

الدماغ والطاقة: ماذا يحدث أثناء الصيام؟

يُعد الدماغ من أكثر أعضاء الجسم استهلاكًا للطاقة؛ إذ يستهلك نحو 20% من الطاقة الكلية للجسم رغم أن وزنه لا يتجاوز 2% من وزن الجسم.

في الظروف العادية يعتمد الدماغ بشكل رئيسي على الغلوكوز (سكر بسيط) كمصدر للطاقة. لكن مع مرور ساعات الصيام وانخفاض مستويات الغلوكوز في الدم يبدأ الجسم في تفعيل آليات أيضية بديلة، أبرزها استخدام الأحماض الدهنية وإنتاج ما يُعرف بالأجسام الكيتونية في الكبد.

تشير دراسات في علم الأعصاب الأيضي إلى أن هذه الأجسام الكيتونية، مثل بيتا هيدروكسي بيوتيرات، يمكن أن تصبح مصدرًا فعالًا للطاقة للدماغ. وقد أظهرت أبحاث نُشرت في مجلات مختلفة أن الصيام المتقطع يمكن أن يحفز عمليات إصلاح خلوية في الدماغ ويعزز إنتاج عوامل نمو عصبية، أهمها عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، الذي يلعب دورًا مهمًا في تكوين الوصلات العصبية والتعلم والذاكرة.

التركيز والانتباه خلال ساعات الصيام

يختلف تأثير الصيام على التركيز من شخص لآخر، ويتأثر بعدة عوامل مثل جودة النوم، وتركيب الوجبات، ومستوى الترطيب.

بعض الدراسات التي تناولت تأثير الصيام في رمضان على الأداء المعرفي وجدت أن التغيرات في الانتباه والذاكرة تكون محدودة عمومًا لدى الأشخاص الأصحاء، خاصة عندما يتم الحفاظ على نظام نوم مناسب.

إعلان

ومع ذلك، قد يشعر بعض الصائمين في الساعات الأخيرة قبل الإفطار بانخفاض مؤقت في التركيز. ويرتبط هذا غالبًا بانخفاض مستويات الطاقة أو الجفاف الخفيف، وليس بالصيام في حد ذاته.

في المقابل، تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحسن في بعض الحالات القدرة على التركيز على المدى القصير، ربما بسبب انخفاض تقلبات الغلوكوز في الدم أو زيادة إفراز بعض الناقلات العصبية المرتبطة باليقظة.

أعراض الانسحاب: القهوة والتدخين

من العوامل المهمة التي تؤثر على التركيز والمزاج في الأيام الأولى من رمضان ما يُعرف بأعراض الانسحاب، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يستهلكون القهوة أو الشاي بكميات كبيرة أو لدى المدخنين.

فالكافيين مادة منبهة تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، ويؤدي التوقف المفاجئ عنها خلال ساعات الصيام إلى أعراض مثل الصداع، والتعب، وصعوبة التركيز، وأحيانًا تقلب المزاج.

تشير أبحاث إلى أن أعراض انسحاب الكافيين قد تبدأ خلال 12 إلى 24 ساعة من التوقف عن استهلاكه، وقد تستمر عدة أيام قبل أن يتكيف الدماغ مع غيابه. ويرتبط ذلك بتغيرات في مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، وهي مستقبلات تلعب دورًا مهمًا في تنظيم اليقظة والشعور بالنعاس.

الأمر نفسه ينطبق على المدخنين؛ إذ إن التوقف المؤقت عن النيكوتين خلال ساعات الصيام قد يؤدي إلى أعراض انسحاب تشمل التوتر، والانفعال، وصعوبة التركيز، وزيادة الشعور بالجوع.

ويرجع ذلك إلى تأثير النيكوتين في نظام المكافأة في الدماغ عبر الدوبامين، ولذلك فإن انخفاض مستوياته قد ينعكس مؤقتًا على المزاج والانتباه. وغالبًا ما تكون هذه الأعراض أكثر وضوحًا خلال الأيام الأولى من رمضان قبل أن يبدأ الجسم في التكيف التدريجي.

المزاج والتوازن النفسي

أما على مستوى المزاج، فالصورة أكثر تعقيدًا. فقد يرتبط الصيام لدى بعض الأشخاص بزيادة التوتر أو العصبية، خاصة في الأيام الأولى عندما يكون الجسم في طور التكيف مع التغيرات الغذائية والنومية. لكن بعد فترة من التكيف، تشير دراسات في علم النفس الصحي إلى أن كثيرًا من الصائمين يلاحظون تحسنًا في الاستقرار النفسي والشعور بالهدوء.

وقد يكون هذا التحسن مرتبطًا بعدة عوامل، منها التغيرات الهرمونية، والانخفاض النسبي في الالتهابات المرتبطة بالنظام الغذائي، إضافة إلى العوامل الروحية والاجتماعية التي تميز شهر رمضان. كما قد تؤثر التغيرات في بعض النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، وهما عنصران أساسيان في تنظيم المزاج.

النوم: العامل الحاسم

من أهم العوامل التي تحدد تأثير الصيام على الدماغ هو النوم. ففي رمضان يتعرض كثير من الناس لتغيرات كبيرة في نمط النوم بسبب السحور وصلاة التراويح والسهر الليلي. وقد أظهرت أبحاث عديدة أن قلة النوم أو اضطراب الإيقاع اليومي يمكن أن يؤثر بوضوح في التركيز والذاكرة والمزاج.

وتشير الدراسات إلى أن التغيرات في مواعيد النوم خلال رمضان قد تكون العامل الأكثر تأثيرًا في الأداء الذهني، أكثر من الصيام نفسه. لذلك فإن الحفاظ على عدد كافٍ من ساعات النوم، حتى وإن كان موزعًا على فترات، يعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الأداء المعرفي.

الجفاف وتأثيره على الدماغ

يمكن للجفاف الخفيف أن يؤثر في بعض الوظائف المعرفية مثل الانتباه وسرعة المعالجة الذهنية. لذلك قد يشعر بعض الصائمين بصداع خفيف أو صعوبة في التركيز خلال الأيام الحارة أو عند بذل مجهود بدني كبير.

إعلان

غير أن هذه التأثيرات غالبًا ما تكون مؤقتة وقابلة للتجنب من خلال تعويض السوائل بشكل كافٍ بين الإفطار والسحور.

كيف نحافظ على أداء الدماغ في رمضان؟

للحفاظ على التركيز والتوازن النفسي خلال شهر رمضان، ينصح الخبراء بعدة خطوات بسيطة، منها الحصول على قدر كافٍ من النوم وتنظيم مواعيده قدر الإمكان، وتناول وجبات متوازنة في الإفطار والسحور تحتوي على البروتينات والألياف والكربوهيدرات المعقدة، إضافة إلى شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

كما يُنصح بتجنب الإفراط في السكريات البسيطة التي قد تسبب تقلبات حادة في مستويات الغلوكوز في الدم، والحفاظ على نشاط بدني معتدل.

إذن، فالأدلة العلمية المتوفرة تشير إلى أن الصيام في رمضان لا يؤدي في العادة إلى تدهور كبير في وظائف الدماغ لدى الأشخاص الأصحاء. بل إن بعض الأبحاث تقترح أن الصيام قد يحفز عمليات بيولوجية مفيدة للدماغ، مثل تحسين المرونة العصبية وتنشيط آليات الإصلاح الخلوي.

غير أن التأثير الفعلي على التركيز والمزاج يعتمد بدرجة كبيرة على عوامل نمط الحياة، خاصة النوم والتغذية والترطيب، إضافة إلى التكيف مع الانقطاع المؤقت عن مواد منبهة مثل الكافيين والنيكوتين.

وبعبارة أخرى، فإن الدماغ يتكيف بشكل ملحوظ مع الصيام، لكن الطريقة التي يعيش بها الإنسان شهر رمضان هي التي تحدد ما إذا كان هذا التكيف سيترجم إلى صفاء ذهني وهدوء نفسي، أم إلى تعب وتراجع مؤقت في التركيز.