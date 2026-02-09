ندوة طبية في الدوحة تسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي وجراحات العيون

سلّطت ندوة طبية متخصصة في الدوحة، الضوء على التحولات الكبرى التي يشهدها طب وجراحة العيون، ولا سيما الثورة التشخيصية والعلاجية التي أحدثتها تقنيات التصوير المقطعي البصري عالي الدقة.

كما سلطت الضوء على استخدام الليزر الموجه بالخرائط الطبوغرافية في تصحيح الإبصار، إلى جانب الجراحات الميكروسكوبية طفيفة التوغل التي أسهمت في تحسين نتائج العمليات وتقليص فترات التعافي.

وأكد المشاركون في الندوة التي نظمتها الجمعية القطرية لطب العيون، ومركز مغربي، والجمعية القطرية للسكري، أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل محورا أساسيا في تطوير أدوات التشخيص، خاصة في تحليل صور الشبكية والكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري، ما يرفع من دقة التشخيص ويسرّع اتخاذ القرار العلاجي، ويحدّ من المضاعفات البصرية الخطيرة.

وفي هذا السياق، نقل برنامج "مع الحكيم" مداخلات من المشاركين، ومن بينهم الدكتور عصام رواص، استشاري جراحة العيون والشبكية والمسؤول عن تنظيم الندوة، الذي أوضح أن المؤتمر تميز بمشاركة نخبة من الأطباء من الوطن العربي ودول الخليج وأوروبا، مشيرا إلى عرض أبحاث متقدمة تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أمراض القرنية والشبكية.

وبيّن رواص أن الدراسات الحديثة أظهرت تفوق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن مرض القرنية المخروطية مقارنة بالطرق التقليدية المعتمدة حاليا، واصفا النتائج بأنها واعدة في مجال جراحة القرنية واستخدام العدسات المتقدمة.

من جهته، شدد الدكتور شادي قاسم، استشاري جراحة العيون، على الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في التشخيصات السريعة والدقيقة لأمراض اعتلال الشبكية السكري، وأمراض العصب البصري مثل الجلوكوما (المياه الزرقاء)، إضافة إلى تشخيص المياه البيضاء الخلقية.

وأكد أن هذه النقلة النوعية في طرق الكشف تساعد الجراحين على اتخاذ قرارات أدق، خصوصا في عمليات تصحيح الإبصار واختيار الحالات المناسبة.

وفي محور مرتبط بالصحة العامة، حذّرت الدكتورة سيما قاسم، الطبيبة في الجمعية القطرية للسكري، من مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل، موضحة أن الخطر الحقيقي لا يكمن في المرض ذاته، بل في تأثيره التدريجي على الأوعية الدموية وما يترتب عليه من أضرار تصيب الكلى والعين والقلب والأعصاب.

وأكدت أهمية الحفاظ على المعدلات الطبيعية للسكر في الدم للوقاية من هذه المضاعفات التي قد تظهر بعد سنوات.

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود الطبية والعلمية الرامية إلى تعزيز التشخيص المبكر لأمراض العيون، وتكريس دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية والحد من فقدان البصر، خاصة لدى مرضى السكري.