‫ما هي متلازمة إيغل؟

قالت الجمعية الألمانية لطب الأنف والأذن والحنجرة إن متلازمة إيغل (Eagle syndrome) هي اضطراب نادر يصيب الرأس والرقبة.

الأسباب

وأوضحت الجمعية أن أسباب هذه المتلازمة المسماة على اسم الطبيب الأمريكي "وات دبليو إيغل" تكمن في:

نتوء إبري طويل أو منحرف بشكل غير طبيعي، وهو نتوء عظمي مدبب على شكل قضيب يقع أسفل العظم الصدغي، تقريبا أسفل الأذنين.

ويبلغ طول النتوء الإبري عادة حوالي 2.5 سم، وفي حالة المصابين بمتلازمة إيغل، فقد يكون أطول بكثير أو بزاوية غير مناسبة.

الرباط الإبري اللامي المتصلب، وهو عبارة عن شريط من النسيج الضام يربط الناتئ الإبري بالعظم اللامي، ويكون مرنا في الوضع الطبيعي.

الأعراض

لا يزال سبب هذه التشوهات التشريحية في بعض الحالات غير مفهوم تماما. ومع ذلك، تسبب هذه التشوهات المتاعب الصحية التالية لدى المرضى:

صعوبات البلع المؤلمة.

وجود كتلة في الحلق.

طنين في الأذنين.

ألم في الأذن.

ألم في الرقبة.

صداع ودوار.

العلاج

وعن سبل العلاج، أوضحت الجمعية أنه في البداية يمكن استخدام طرق علاجية غير جراحية لمتلازمة إيغل مثل:

مسكنات الألم.

مضادات الالتهاب (الغلوكوكورتيكويدات).

العلاج الحراري.

وإذا لم تساعد هذه الطرق في تخفيف أعراض متلازمة إيغل بشكل كاف، فقد يكون التدخل الجراحي ضروريا.

وتتوفر عدة طرق لإجراء العملية، وتتمثل الطريقة الأكثر فعالية في تقصير النتوء الإبري جراحيا.

وفي بعض الحالات، يتم استئصال النتوء الإبري أيضا مع الأجزاء المتكلسة من الرباط الإبري اللامي.

وبحسب الطريقة الجراحية، تجرى العملية إما عبر البلعوم أو خارجيا عبر الرقبة. وعادة ما تختفي الأعراض بعد فترة وجيزة من العملية.