يتعرض القلب لضغوط كثيرة في حياتنا اليومية، وأحيانا يكون السبب أخطاء بسيطة في العادات اليومية قد ندركها أو لا ندركها.

بحسب لخبراء القلب فإن هناك 8 عادات شائعة يمكن أن تؤثر سلبا على صحة القلب بمرور الوقت حتى لو لم تبدُ خطيرة في البداية.

1. تناول الكثير من الملح

الملح الزائد في الطعام يمكن أن يرفع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية. الخبراء ينصحون بمراقبة كمية الصوديوم في الطعام خاصة في الأطعمة المعالجة والمعبأة.

2. الجلوس لفترات طويلة

البقاء جالسا لفترات طويلة دون حركة يبطئ الدورة الدموية ويساهم في السمنة وارتفاع ضغط الدم، مما يزيد الضغط على القلب. المشي أو الوقوف بين الحين والآخر مفيد جدا.

3. استخدام الهاتف قبل النوم

الهواتف قبل النوم تقلل جودة النوم وتؤثر على الاسترخاء الليلي، مما يمنع ضغط الدم من الانخفاض بشكل طبيعي أثناء النوم، وبالتالي يمكن أن يؤثر على القلب.

4. وجود الأطعمة غير الصحية في المنزل

وجود الوجبات السريعة والسكريات في البيت يزيد من احتمالية تناولها باستمرار، مما يؤدي لزيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

5. قلة العلاقات الاجتماعية

العزلة أو قلة التواصل الاجتماعي لها تأثيرات سلبية على صحة القلب؛ لأن التوتر والقلق المرتبطين بالوحدة يمكن أن يزيدا من مشاكل القلب.

6. تجاهل معرفة أرقامك الصحية

عدم المتابعة الدورية لمؤشرات مثل ضغط الدم والكوليسترول ومستوى السكر يجعل من الصعب اكتشاف المشاكل مبكرا، وتزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

7. الاعتقاد بأنه لا يمكنك التغيير

يعتقد بعض الناس أن صحتهم “سيئة جدا” ولا يمكن تحسينها، لكن الخبراء يشددون على أن التغييرات البسيطة والمتدرجة يمكن أن تحسن صحة القلب حتى مع تغييرات بسيطة في العادات.

8. تجاهل علامات التحذير المبكرة

إهمال علامات مثل ألم الصدر وضيق التنفس أو التعب غير المبرر قد يؤدي إلى تأخر العلاج عندما يكون الوقت حاسما لتقليل مخاطر النوبة القلبية أو السكتة.

ما يقوله الطب عن صحة القلب

تشير مصادر طبية عالمية إلى أن صحة القلب تعتمد على نمط الحياة بشكل أساسي، فاتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتقليل التوتر والإقلاع عن التدخين يمكن أن يخفض بشكل كبير خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يؤكد الخبراء في الصحة العامة أن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة والتدخين من أهم عوامل الخطر التي يمكن السيطرة عليها لتقليل الإصابة بمشاكل القلب.