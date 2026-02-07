تشير أبحاث حديثة إلى أن السيطرة على ضغط الدم وأمراض القلب يمكن أن تساعد في الوقاية من الخرف مع التقدم في العمر. أي أن ما يحدث في قلبك وأوعيتك الدموية يؤثر بشكل مباشر على صحة دماغك.

وأظهرت دراسات علمية أهمية ضبط ضغط الدم في الوقاية من الخرف مع التقدم في العمر، من أبرزها تجربة سبرينت-مايند (SPRINT-MIND) التي نشرت في مجلة ذا نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين (The New England Journal of Medicine) عام 2019، وأجراها باحثون من الولايات المتحدة بقيادة فريق من المعهد القومي للقلب والرئة والدم (NHLBI).

ووجدت هذه الدراسة أن خفض ضغط الدم بشكل أكثر صرامة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع الضغط يقلل من خطر الإصابة بالخرف أو التدهور المعرفي بنسبة نحو 15% مقارنة بالعلاج القياسي.

خطر قابل للتعديل

كما كشفت مراجعات تحليلية منشورة في مجلة ألزهايمرز آند ديمينشيا (Alzheimer’s & Dementia) أن نحو 40 إلى 50% من حالات الخرف ترتبط بعوامل خطر قابلة للتعديل مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والسمنة، والسكري، مما يشير إلى أن التدخل المبكر في هذه العوامل يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمال تطور الخرف.

إضافة إلى ذلك، أظهرت دراسات منشورة في مجلة جاما (JAMA) أن استهداف مستويات أدنى من ضغط الدم ضمن نطاقات آمنة يساهم في حماية الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ وتقليل التلف المرتبط بتراجع القدرات المعرفية.

ضغط الدم مهم أكثر مما تعتقد

التحكم في ضغط الدم المرتفع لا يحمي قلبك فقط، بل دماغك أيضًا. ففي تجربة سريرية شملت آلاف الأشخاص، تبين أن من تلقوا علاجا فعالا لضغط الدم كان لديهم انخفاض بنسبة تصل إلى 15% في خطر الإصابة بالخرف مقارنة بالآخرين.

وتشير الدراسات إلى أن بدء العلاج مبكرًا، حتى قبل ظهور أي أعراض للخرف، يمكن أن يقلل من التلف الذي يحدث في الدماغ على المدى الطويل.

إعلان

أسلوب حياة صحي يحمي دماغك

بالإضافة إلى علاج ضغط الدم، يمكن لنمط الحياة الصحي أن يقلل من خطر الخرف بشكل كبير:

ممارسة الرياضة بانتظام: المشي، أو ركوب الدراجة، أو أي نشاط بدني يساعد القلب والدماغ.

اتباع نظام غذائي صحي: تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك والزيوت الصحية.

تنشيط الدماغ والتفاعل الاجتماعي: القراءة، أو الألعاب العقلية، أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة.

أظهرت الدراسات أن هذه العادات تساعد في الحفاظ على الذاكرة وتحسين التركيز وتقلل التدهور العقلي.

العلاقة بين القلب والدماغ

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتلف الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ، وهذا يزيد من خطر الخرف، خاصة الخرف الوعائي.

والسيطرة على ضغط الدم والكوليسترول على المدى الطويل تساعد على تقليل هذا الضرر وحماية الدماغ.