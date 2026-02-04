التبرع بالدم من أهم أشكال الدعم الإنساني، غير أنه يتطلب توفر شروط صحية محددة، خاصة بعد الإصابة بمرض أو تلقي تطعيمات.

وأوضحت هيئة الصليب الأحمر الألماني الضوابط الزمنية الواجب الالتزام بها قبل التبرع.

وبحسب الهيئة، يمكن التبرع بالدم بشكل عام لمن يتمتع بصحة جيدة، على ألا يقل عمره عن 18 عاما ووزنه عن 50 كيلوغراما.

المرض وفترات الانتظار

وتشير الإرشادات إلى أن الإصابة بالأمراض تستوجب الانتظار فترة معينة قبل التبرع على النحو التالي:

إذا كانت الإصابة بعدوى خفيفة مثل الزكام، يمكن التبرع بعد أسبوع واحد من زوال الأعراض.

أما إذا كانت العدوى مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، مثل الإنفلونزا، فيُشترط الانتظار 4 أسابيع بعد اختفاء جميع الأعراض.

كما يتعين على من يتناولون مضادات حيوية الانتظار 4 أسابيع بعد آخر جرعة قبل التبرع بالدم.

التطعيمات وتأثيرها على التبرع

وبالنسبة للتطعيمات، فرّقت هيئة الصليب الأحمر بين اللقاحات غير النشطة واللقاحات الحية:

بعد تلقي اللقاحات غير النشطة، يمكن التبرع بالدم في اليوم التالي، بشرط عدم ظهور أعراض مرضية. ويشمل ذلك تطعيمات الإنفلونزا، وكوفيد-19، وفيروس الورم الحليمي البشري، والخناق والكزاز والتهاب الكبد الوبائي (أ).

أما اللقاحات الحية، مثل لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والحمى الصفراء، فتتطلب فترة انتظار لا تقل عن 4 أسابيع.

ولا يُسمح بالتبرع بالدم لمدة 12 شهرا لمن تلقوا لقاح داء الكلب بعد التعرض لعضة حيوان.

علاجات الأسنان

تتطلب علاجات الأسنان المعقدة مثل خلع الأسنان أو علاج قناة الجذر أيضا فترة انتظار مدتها 4 أسابيع.

ويختلف الوضع بعد تنظيف الأسنان الاحترافي؛ حيث يُمكن التبرع بالدم في اليوم التالي.