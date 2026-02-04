كشفت دراسة علمية حديثة أن صعود الدرج بشكل يومي قد يساهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفاعلية تماثل المشي لمسافة 10 آلاف خطوة يوميا، وفق ما أوردته مجلة أثيروسكليروسيس العلمية.

وذكرت الدراسة أن صعود ما لا يقل عن 50 درجة يوميا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 20%، إذ يساعد هذا النشاط البدني البسيط على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي، وخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار.

واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل بيانات من البنك الحيوي البريطاني، شملت نحو 450 ألف بالغ، جرى تتبع حالتهم الصحية لمدة متوسطة بلغت 12.5 عاما، مع التركيز على أمراض الشريان التاجي والسكتة الدماغية والمضاعفات القلبية الحادة.

وأشار الباحثون إلى أن تحقيق هدف المشي اليومي الموصى به قد يكون صعبا على كثيرين، في حين يعد صعود الدرج نشاطا أكثر سهولة وقابلية للتطبيق في الحياة اليومية.

وخلصت الدراسة إلى أن فترات قصيرة من صعود الدرج بكثافة عالية يمكن أن تشكل وسيلة فعالة لتحسين صحة القلب واستقلاب الدهون، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يستطيعون الالتزام بتوصيات النشاط البدني التقليدية