حذرت مجلة الأطباء الألمانية من أن عددا من العوامل الصحية ونمط الحياة قد يرفع خطر الإصابة بفطريات الأمعاء، لا سيما فطريات الخميرة، التي قد تتكاثر بشكل مفرط عند اختلال توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

وأوضحت المجلة أن من أبرز هذه العوامل:

المضادات الحيوية والأدوية

قد يؤدي الاستخدام المتكرر أو طويل الأمد للمضادات الحيوية إلى فرط نمو الفطريات المعوية، إذ تقضي هذه الأدوية على البكتيريا الضارة والنافعة معا.

وينطبق الأمر ذاته على مستحضرات الكورتيزون والكورتيكوستيرويدات المستنشقة المستخدمة في علاج الربو، إضافة إلى مثبطات مضخة البروتون التي تقلل حموضة المعدة.

النظام الغذائي الغني بالسكريات يساهم الإكثار من السكريات والحلويات والدقيق الأبيض في تعزيز نمو الفطريات داخل الأمعاء.

كما قد تكون العدوى الفطرية المعوية مؤشرا على الإصابة بداء السكري، وهو ما يمكن التحقق منه عبر تحاليل الدم والبول.

ضعف جهاز المناعة يعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر عرضة لتكاثر فطريات الخميرة بشكل مفرط، ويشمل ذلك مرضى السرطان، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وكذلك المرضى في وحدات العناية المركزة.

وفي هذه الحالات قد يختل التوازن الميكروبي في الأمعاء، ما يسمح للفطريات بالانتشار وربما وصولها إلى أعضاء أخرى.

أعراض لافتة

الإصابة بعدوى فطرية معوية قد تترافق مع مجموعة من الأعراض، من أبرزها:

الانتفاخ، خصوصا بعد تناول الأطعمة الحلوة، نتيجة استقلاب الفطريات للسكريات وإنتاج الغازات تقلصات وآلام معوية.

إسهال متكرر قد يكون مصحوبا بنزيف في الحالات الشديدة.

إمساك وحكة حول فتحة الشرج، والتهابات مهبلية فطرية متكررة لدى النساء.

نقص مستمر في الحديد والزنك بسبب إعاقة امتصاص العناصر الغذائية.

ظهور طبقة بيضاء على اللسان.

التهابات معوية متكررة.

إعلان

العلاج والوقاية

يجب علاج العدوى الفطرية المعوية في وقت مبكر، إذ أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى التهابات حادة في الفم والمريء والمستقيم والمنطقة المهبلية، وفي الحالات الشديدة قد يرتفع خطر الإصابة بتسمم الدم الفطري، وهو عدوى خطيرة قد تؤدي إلى فشل الأعضاء.

ويتم العلاج عادة باستخدام مضادات الفطريات التي تقضي على الفطريات المسببة للعدوى، إلى جانب تعديل نمط التغذية.

وينصح الخبراء بتجنب الأطعمة والمشروبات السكرية قدر الإمكان، والحد من المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء، إضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على الخميرة مثل الخبز الأبيض والمعجنات المخمرة.

وفي المقابل، يوصى باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالألياف القابلة للذوبان، الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، لما لها من دور في دعم البكتيريا النافعة وتعزيز صحة الأمعاء. كما ينصح بتناول الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف والزبادي واللبن الرائب.