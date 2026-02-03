كشف بحث طبي طويل الأمد أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند الرجال تبدأ في الارتفاع بشكل أسرع منذ نحو سن 35 أي قبل سنوات من العمر الذي عادة ما يبدأ فيه الأطباء بالفحص الوقائي.

متى تبدأ الفروق بين الرجال والنساء؟

الدراسة التي تابعت صحة أكثر من 5100 شخص لأكثر من 30 عاما بين بداية العشرينيات وأواخر العمر، وجدت أن الخطر القلبي كان متقاربا بين الجنسين حتى منتصف الثلاثينيات، ثم بدأ خطر الرجال يرتفع سريعا مقارنة بالنساء.

السبب الرئيسي: مرض الشريان التاجي

أغلب الفروق بين الرجال والنساء في المخاطر الصحية كانت بسبب مرض الشريان التاجي الذي يؤدي إلى تراكم الدهون داخل الشرايين ويعد السبب الأكثر شيوعا للنوبات القلبية.

وذكرت النتائج أن الرجال بلغوا مستوى خطر 5% للإصابة بأمراض القلب قبل النساء بنحو سبع سنوات (نحو 50.5 سنة مقابل 57.5 سنة لدى النساء).

هل عوامل الخطر التقليدية تشرح الفرق؟

حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل معروفة مثل: ضغط الدم الكوليسترول مستوى السكر في الدم التدخين النشاط البدني الوزن ظل الفرق بين الرجال والنساء قائما، مما يشير إلى أن هناك عوامل بيولوجية أو اجتماعية أخرى لا تزال غير مفهومة بالكامل.

ماذا يعني هذا للوقاية؟

حتى الآن، كثير من برامج فحص القلب تركز على البالغين الأكبر سنا (40 سنة وما فوق). لكن نتائج الدراسة تقول إن الرجال بحاجة إلى فحص مبكر قبل منتصف الأربعينيات لالتقاط العلامات الأولية وتقليل المخاطر المستقبلية.

الباحثون يشيرون أيضا إلى أن النساء يزرن الأطباء بمعدل أعلى في السنوات الأولى من العمر، ما قد يساهم في اكتشاف مشاكل صحية أبكر من الرجال.

الخلاصة

العمر الحاسم هو نحو 35 عاما لنمو مخاطر القلب لدى الرجال.

الرجل يصل لخطر مبكر بأكثر من 7 سنوات من المرأة فيما يتعلق بالأمراض القلبية.

الفحص الصحي المبكر يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في الوقاية وتخفيض مخاطر النوبات القلبية في المستقبل.