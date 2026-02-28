حذر طبيب الأعصاب الألماني فرانك إربغوت من أن ارتطام الرأس أثناء ممارسة الرياضة أو في الحوادث المرورية، أو حتى نتيجة الاصطدام بأجسام صلبة في المنزل، قد يؤدي إلى الإصابة بارتجاج في المخ، وهو شكل من أشكال إصابات الدماغ الرضية الخفيفة التي تتطلب تعاملا جادا.

وأوضح إربغوت، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن من أبرز الأعراض التي قد تظهر بعد الإصابة:

الصداع الشديد

الدوار

الغثيان

القيء

الحساسية للضوء

اضطرابات الذاكرة

مشكلات في الدورة الدموية

التعرق المفاجئ

العصبية وسرعة الاستثارة

التبلد أو فقدان الوعي في بعض الحالات

ما هو ارتجاج المخ؟

تعرف منظمة الصحة العالمية إصابات الدماغ الرضية الخفيفة بأنها اضطراب مؤقت في وظائف الدماغ يحدث نتيجة ضربة أو صدمة للرأس، وقد لا يصاحبه فقدان للوعي، ما يجعل بعض المصابين يستهينون بخطورته.

كما تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إلى أن الأعراض قد تظهر فورا أو بعد ساعات من الإصابة، وتشمل صعوبة التركيز، بطء الاستجابة، اضطرابات النوم، وتقلبات المزاج، مؤكدة أن تكرار الإصابات قبل التعافي الكامل قد يضاعف المخاطر.

الراحة أولا

عند الاشتباه في الإصابة بارتجاج المخ، ينصح الأطباء بالراحة التامة في غرفة هادئة ومظلمة، مع تجنب الأنشطة البدنية والذهنية المرهقة، مثل قيادة السيارة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة.

وتوصي الخدمة الصحية الوطنية (إن إتش إس) بمراقبة المصاب خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، والانتباه لأي تدهور في حالته.

متى يجب التوجه للطوارئ؟

يشدد إربغوت على ضرورة مراجعة الطبيب فورا إذا استمرت اضطرابات الوعي، أو تكرار القيء، أو اشتداد الدوار، أو ظهور تشنجات أو علامات شلل.

وتؤكد الإرشادات الطبية الدولية أن تفاقم الصداع، أو صعوبة الاستيقاظ، أو تغير السلوك بشكل ملحوظ، تعد مؤشرات إنذار تستدعي تقييما عاجلا لاستبعاد نزيف أو مضاعفات خطيرة في الدماغ.

ويرى خبراء أن الوعي بالأعراض والتعامل السريع معها يظلان حجر الأساس في الوقاية من مضاعفات قد تكون خطيرة، حتى في الحالات التي تبدو للوهلة الأولى بسيطة.