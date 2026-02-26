حذّرت غرفة الصيادلة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من الاستخدام الخاطئ للّصقات الطبية، مؤكدة أن تطبيقها بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى حصول المريض على جرعة زائدة أو ناقصة من المادة الفعالة.

وتُستخدم اللصقات الطبية كأنظمة علاجية عبر الجلد، إذ تطلق مواد فعالة -مثل مسكنات الألم القوية، والنيكوتين للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وبعض الهرمونات- تدريجيا وبمعدل ثابت إلى مجرى الدم، ما يوفّر بديلا مريحا للأقراص أو الحقن، خاصة في الحالات المزمنة.

فتح العبوة دون إتلاف اللصقة

يشدد الصيادلة على ضرورة تمزيق العبوة على طول الخط المثقّب المخصص لذلك، إذ إن استخدام المقص أو تمزيق الغلاف عشوائيا قد يُتلف اللصقة ويؤثر في آلية الإطلاق المنتظم للمادة الفعالة.

كما يُمنع قطع اللصقة إلى نصفين لتقليل الجرعة، لأن ذلك قد يغيّر نظام الامتصاص ويؤدي إلى اختلال الجرعة.

اختيار موضع مناسب على الجلد

ينبغي أن يكون الجلد سليما وخاليا من الجروح أو الالتهابات أو الإكزيما أو الحساسية أو الندوب والوشوم.

ويُفضّل أن تكون المنطقة نظيفة وجافة وخالية من الشعر والزيوت. ويمكن غسل الموضع بالماء فقط وتجفيفه برفق قبل وضع اللصقة، مع تجنب استخدام الكريمات أو الزيوت التي قد تعيق الالتصاق أو تؤثر في الامتصاص.

طريقة الوضع الصحيحة

تختلف أماكن الاستخدام بحسب نوع اللصقة، لكنها غالبا تشمل الظهر أو الجذع أو أعلى الذراع أو الورك.

بعد إزالة الغشاء الواقي، تُضغط اللصقة بقوة على الجلد لمدة تصل إلى 30 ثانية دون لمس السطح اللاصق، ثم تُغسل اليدان جيدا لتفادي انتقال بقايا الدواء إلى العينين أو الفم.

ويحذر الخبراء من استخدام أكثر من لصقة في الوقت نفسه، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في تركيز المادة الفعالة في الدم، خاصة مع الأدوية القوية مثل بعض مسكنات الألم الأفيونية.

الحرارة قد تزيد الامتصاص

رغم أن الاستحمام مسموح به في العادة، فإن التعرض للحرارة المرتفعة -مثل الساونا أو أجهزة التسمير أو أشعة الشمس المباشرة- قد يزيد من سرعة امتصاص الدواء.

كما يُحظر وضع كمادات ساخنة أو الاقتراب من مصادر حرارة مباشرة في منطقة اللصقة. وتشير الإرشادات إلى أن الحمى التي تتجاوز 38.5 درجة مئوية قد تؤدي أيضا إلى زيادة الامتصاص بشكل غير آمن، ما يستدعي استشارة الطبيب.

الالتزام بجدول التغيير

يختلف توقيت تغيير اللصقات حسب نوعها؛ فقد تكون كل 24 ساعة أو كل ثلاثة أيام أو حتى أسبوع. وينبغي الالتزام بتعليمات الطبيب أو النشرة الداخلية بدقة، مع تدوين تاريخ ووقت وضع اللصقة لتجنب النسيان.

وعند استبدالها، يجب إزالة اللصقة القديمة أولا، ثم وضع الجديدة في موضع مختلف لتجنب تهيّج الجلد. كما يُستحسن تدوين مكان اللصقة، خصوصا إذا كانت شفافة وصعبة الملاحظة.

التخلص الآمن لحماية البيئة

بعد الاستخدام، ينبغي طي اللصقة إلى الداخل بحيث يلتصق جانبها اللاصق بنفسه، ثم التخلص منها ضمن النفايات المنزلية أو في نقاط مخصصة لجمع الأدوية.

ولا يجوز رميها في المرحاض أو المغسلة، لأن المواد الدوائية قد لا تُزال بالكامل في محطات معالجة المياه، مما يهدد الحياة المائية في الأنهار والبحيرات.

استشارة طبية ضرورية

ويؤكد خبراء الصحة أن اللصقات الطبية، رغم سهولة استخدامها، تبقى أدوية تتطلب التزاما دقيقا بالتعليمات، خاصة لدى الأطفال وكبار السن أو المرضى الذين يتناولون أدوية أخرى قد تتفاعل معها. لذا يُنصح دائما باستشارة الطبيب أو الصيدلي عند ظهور احمرار شديد أو طفح جلدي أو أعراض غير معتادة.