يعد الشعور بالنفخة أو الثقل بعد الإفطار في رمضان أمرا شائعا، لكنه ليس حتميا، ويمكن تجنبه ببعض العادات البسيطة، هذا ما توضحه اختصاصية التغذية ميرنا رضوان للجزيرة.

لماذا نشعر بالنفخة بعد الإفطار؟

بعد ساعات طويلة من الصيام، تكون المعدة فارغة والجهاز الهضمي في حالة راحة نسبية، ما يجعله بحاجة إلى وقت ليستعيد نشاطه تدريجيا. ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى النفخة:

تناول الطعام بسرعة: الأكل المتعجل يربك المعدة ويؤدي إلى ابتلاع كميات أكبر من الهواء، ما يزيد الشعور بالانتفاخ.

الأكل المتعجل يربك المعدة ويؤدي إلى ابتلاع كميات أكبر من الهواء، ما يزيد الشعور بالانتفاخ. نوعية الطعام: الأطعمة المقلية والغنية بالدهون تؤخر إفراغ المعدة، بينما تسهم السكريات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة في زيادة الغازات والتخمّر.

الأطعمة المقلية والغنية بالدهون تؤخر إفراغ المعدة، بينما تسهم السكريات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة في زيادة الغازات والتخمّر. بعض البقوليات: مثل الفول والحمص عند تناولها بكميات كبيرة أو من دون تحضير جيد، قد تسبب غازات لدى بعض الأشخاص.

مثل الفول والحمص عند تناولها بكميات كبيرة أو من دون تحضير جيد، قد تسبب غازات لدى بعض الأشخاص. شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة: ما يسبب تمددا مفاجئا في المعدة وإحساسا بالامتلاء.

عادات بسيطة لإفطار مريح

لتجنب التخمة والنفخة، تنصح ميرنا باتباع الخطوات التالية:

البدء بكوب ماء وحبة تمر.

هذه الخطوة تساعد على رفع مستوى السكر في الدم بلطف وتهيئة المعدة لاستقبال الطعام. تقسيم الإفطار إلى مراحل

بعد التمر والماء، يُفضل أخذ استراحة قصيرة (10–15 دقيقة)، يمكن خلالها أداء الصلاة، ثم تناول الشوربة أو السلطة قبل الطبق الرئيسي الأكل ببطء والمضغ الجيد

المضغ الجيد يسهل عملية الهضم ويقلل من ابتلاع الهواء، كما يمنح الدماغ وقتا لإرسال إشارات الشبع. تجنب الإفراط في الدهون والسكريات

يُستحسن اختيار أطعمة مشوية أو مطهية على البخار بدل المقلية، والتقليل من الحلويات والمشروبات الغازية. الاعتدال في شرب الماء

توزيع شرب الماء بين الإفطار والسحور بدل شرب كمية كبيرة دفعة واحدة. المشي الخفيف بعد الإفطار

المشي لمدة 15–20 دقيقة يعزز حركة الأمعاء ويساعد على الهضم ويخفف الشعور بالثقل. الانتباه لحجم الحصص

الصيام لا يعني تعويض كل الحرمان في وجبة واحدة؛ الاعتدال هو الأساس.

نصيحة إضافية

إضافة الألياف تدريجيا إلى النظام الغذائي، مثل الخضروات الورقية والسلطات، وتناول اللبن أو الزبادي لاحتوائه على بكتيريا نافعة، قد يساعدان على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الغازات.

وتؤكد اختصاصية التغذية أن النفخة بعد الإفطار ليست أمرا لا مفر منه. بقليل من الوعي وتنظيم الوجبات، يمكن الاستمتاع بإفطار رمضاني صحي ومريح بعيدًا عن التخمة والانزعاج.