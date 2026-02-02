تحذير طبي: حصوات الكلى قد تمر بلا أعراض قبل أن تفاجئك

رغم أنها قد تتكوّن بصمت داخل الكلى لسنوات، فإن حصوات الكلى تمثل أحد أكثر أسباب الألم المفاجئ إيلاماً، وقد تتحول من حالة كامنة إلى أزمة صحية حادة تهدد سلامة الجهاز البولي.

في هذا السياق، حذّرت الجمعية الألمانية للمسالك البولية من مخاطر هذه الترسبات الصلبة، مشيرة إلى أن تجاهلها أو تأخر علاجها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها الالتهابات المتكررة وتلف الكلى.

وتسلّط الجمعية الضوء على الأسباب الشائعة لتكوّن الحصوات، وأبرز الأعراض التحذيرية، إضافة إلى أحدث الخيارات العلاجية المتاحة وفق حجم الحصوة ومكانها.

ما أسباب تكون حصوات الكلى؟

وأوضحت الجمعية أن تشكل الحصوات يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها

قلة شرب السوائل، إذ يؤدي البول المركز إلى تسهيل تكون البلورات المعدنية داخل الكلى.

العادات الغذائية غير الصحية، مثل الإفراط في تناول الملح أو البروتين الحيواني أو الأطعمة الغنية بالأوكسالات، تساهم في زيادة خطر الإصابة.

اضطرابات التمثيل الغذائي، مثل ارتفاع مستويات الكالسيوم أو حمض اليوريك أو الأوكسالات، تعد من الأسباب الشائعة، إلى جانب التهابات المسالك البولية، خاصة تلك المرتبطة بما يعرف بحصوات العدوى الستروفيت (Struvite).

قلة النشاط البدني، كالبقاء في الفراش لفترات طويلة.

الأمراض المزمنة مثل النقرس وفرط نشاط الغدة الجار درقية وأمراض الأمعاء الالتهابية، فضلاً عن تناول بعض الأدوية مثل مدرات البول، ومكملات الكالسيوم، وبعض أدوية الصرع.

الاستعداد الوراثي يلعب دوراً في زيادة احتمالات الإصابة.

الأعراض

ولا تسبب حصوات الكلى عادةً أي إزعاج طالما بقيت في الكلية، ولكن بمجرد انتقالها إلى الحالب تسبب الأعراض التالية:

ألم مفاجئ على شكل مغص في الظهر أو الخاصرة أو أسفل البطن (مغص كلوي).

ألم ينتشر إلى منطقة العانة أو الأعضاء التناسلية أو الفخذ.

غثيان وقيء، غالبا ما يصاحبان نوبة الألم.

وجود دم في البول، مرئي أو مجهري.

كثرة التبول أو ألم أثناء التبول إذا كانت الحصوة في الجزء السفلي من الحالب.

حمى وقشعريرة مع التهاب في المسالك البولية (حالة طبية طارئة).

وبدون علاج مناسب، قد تؤدي حصوات الكلى إلى نوبات متكررة من المغص الكلوي، وألم مزمن، والتهابات متكررة في المسالك البولية، وفي الحالات الشديدة قد تسبب تلفاً دائماً في الكلى.

كيف يتم العلاج؟

وبينت الجمعية الألمانية للمسالك البولية أن خطة العلاج تعتمد على حجم الحصوة ومكانها وشدة الأعراض، موضحة أن العديد من الحصوات الصغيرة يمكن أن تخرج تلقائياً مع البول، بينما تحتاج الحصوات الأكبر أو العالقة إلى تدخل طبي.

العلاج التحفظي للحصوات الصغيرة

الإكثار من شرب السوائل بمعدل لا يقل عن 2 إلى 3 لترات يومياً.

ممارسة النشاط البدني لتسهيل خروج الحصوة.

استخدام مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين (Ibuprofen) أو الديكلوفيناك (Diclofenac)،

استخدام مضادات التشنج لإرخاء الحالب.

وفي بعض الحالات، يمكن استخدام أدوية خاصة لإذابة الحصوات، كما هو الحال مع حصوات حمض اليوريك باستخدام العوامل القلوية مثل سترات البوتاسيوم.

إزالة الحصوات (للحصوات الكبيرة أو المنحشرة):