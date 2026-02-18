رائحة الفم الكريهة.. أمر طبيعي أم إشارة لمشكلة صحية؟

يعاني بعض الأشخاص من الحرج بسبب رائحة الفم الكريهة، خصوصا في الصباح الباكر. لكن هل هذه الرائحة طبيعية يمكن التعايش معها، أم أنها مشكلة قابلة للعلاج؟

نظافة الفم واللسان

تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مهم، لكن للحفاظ على فم صحي ورائحة منعشة يجب أيضا تنظيف اللسان، حيث يتجمع عليه الغشاء الحيوي المليء بالبكتيريا المسببة لرائحة الكبريت المتطايرة مثل كبريتيد الهيدروجين، وهو المسؤول الرئيس عن رائحة الفم الكريهة.

الدراسات تشير إلى أن لسان الأشخاص الذين يعانون من رائحة الفم يحتوي على ستة أضعاف البكتيريا مقارنة بالآخرين.

يمكن استخدام فرشاة الأسنان أو أداة خاصة لتنظيف اللسان مرتين يوميا، مع التركيز على الجزء الخلفي للسان دون التسبب بالغثيان. هذا يقلل مؤقتا من البكتيريا ويحسن حاسة التذوق، كما يمنح الفم شعورا بالانتعاش. بعد الاستخدام يجب تنظيف الأداة جيدا.

غسول الفم: مؤقت لكنه فعال

تساعد بعض أنواع غسول الفم التي تحتوي على مركبات مثل الكلورهيكسيدين (Chlorhexidine) أو الزنك على تقليل البكتيريا، لكنها قد تسبب تلون الأسنان أو تؤثر على ضغط الدم عند الاستخدام المنتظم. لذا، ينصح باستخدامها باعتدال كجزء من روتين العناية بالفم.

الأطعمة التي تؤثر على رائحة الفم

تلعب الأطعمة دورا كبيرا في تكوين الرائحة، خصوصا الأطعمة الغنية بالكبريت مثل الثوم والبصل والكراث، إضافة إلى اللحوم المشوية، المأكولات البحرية، منتجات الألبان، وبعض الفواكه الاستوائية والمشروبات مثل القهوة.

كما يزيد التدخين من حدة المشكلة، فيما تقدم حبوب النعناع حلا مؤقتا فقط.

رائحة الفم في الصباح

يعد الاستيقاظ برائحة فم كريهة طبيعيا بسبب انخفاض إنتاج اللعاب أثناء الليل، ما يسمح للبكتيريا بالتكاثر. ويمكن أن تتفاقم الحالة في أجواء حارة أو عند النوم وفمك مفتوح.

كذلك تزيد رائحة الفم سوءا عند الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي أو الإنفلونزا.

متى تكون رائحة الفم مؤشرا لمشكلة صحية؟

في بعض الحالات، قد تشير رائحة الفم المستمرة إلى مشاكل طبية مثل جفاف الفم المزمن أو متلازمة شوغرن أو تأثير بعض الأدوية.

وأحيانا يكون السبب خارج الفم، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي. لذلك، إذا لم تتحسن الرائحة بالرغم من العناية اليومية، ينصح بمراجعة طبيب الأسنان أولا، ثم الطبيب العام إذا لزم الأمر.