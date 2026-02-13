يعد اليود من العناصر الغذائية الدقيقة الضرورية لصحة الإنسان، إذ يلعب دورا محوريا في عمل الغدة الدرقية، ما ينعكس مباشرة على استقلاب الطاقة، ودرجة حرارة الجسم، ووظائف الجهاز العصبي والمناعي.

فما أهميته؟ وما أبرز مصادره الغذائية؟ وكم يحتاج الجسم منه يوميا؟

أوضحت الجمعية الألمانية لعلم الغدد الصماء أن الغدة الدرقية تعتمد على اليود لإنتاج هرموني الثيروكسين (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3)، اللذين ينظمان عمليات حيوية عديدة، من بينها نشاط الدماغ، ونمو الخلايا، وتنظيم ضربات القلب، واستهلاك الطاقة.

كما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن اليود عنصر أساسي لنمو الدماغ خلال مرحلتي الحمل والطفولة المبكرة، وأن نقصه يعد من أكثر أسباب القصور الذهني القابل للوقاية عالميا.

وتختلف احتياجات الجسم من اليود باختلاف العمر والجنس والحالة الصحية. ويُعدّ تناول اليود بالغ الأهمية للمرأة الحامل وجنينها، وكذلك خلال فترة الرضاعة الطبيعية. أما عند الأطفال، فقد يؤدي نقص اليود إلى التخلف العقلي.

مصادر غذائية غنية باليود

وبما أن الجسم لا يستطيع تصنيع اليود ذاتيا، فإنه يحصل عليه من الغذاء. وتشمل أبرز مصادره:

الحليب ومشتقاته

البيض

أسماك المياه المالحة مثل سمك القد والتونة

المأكولات البحرية كالمحار والروبيان

الأعشاب البحرية (بكميات متفاوتة)

كما يعد ملح الطعام المدعم باليود من أهم الوسائل الوقائية للحد من نقص هذا العنصر، لا سيما في الدول التي تعاني من انخفاض نسبته في التربة.

الكمية اليومية الموصى بها

ووفق القيم المرجعية للجمعية الألمانية للتغذية، فإن الاحتياج اليومي من اليود يبلغ:

80 ميكروغراما للرضع دون 12 شهرا

90 ميكروغراما للأطفال حتى 7 سنوات

120 ميكروغراما للأطفال حتى 13 سنة

150 ميكروغراما للمراهقين والبالغين

وترتفع الحاجة لدى النساء خلال الحمل والرضاعة إلى:

220 ميكروغراما للحوامل

230 ميكروغراما للمرضعات

أعراض نقص اليود

من جهتها، أوضحت الرابطة الألمانية لاختصاصيي الطب النووي أن نقص اليود قد يؤدي إلى أعراض مثل:

التعب المستمر، والشعور بالبرد، وجفاف الجلد، وهشاشة الأظافر، وبحة الصوت، وصعوبات البلع، إضافة إلى تضخم الغدة الدرقية (الدراق).

وحذرت الرابطة من أن نقص اليود خلال الحمل يمثل خطرا خاصا، إذ قد يؤثر سلبا في التطور العقلي والقدرات الحركية الدقيقة للطفل في مراحل لاحقة من حياته.

هل الإفراط في اليود خطر؟

وتشير مؤسسات صحية دولية، مثل المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، إلى أن الإفراط في تناول اليود، خاصة عبر المكملات الغذائية دون إشراف طبي، قد يؤدي إلى اضطرابات في وظيفة الغدة الدرقية، ما يستدعي الالتزام بالكميات الموصى بها.