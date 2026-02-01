كثير من الرجال لا يطرقون باب الطبيب إلا عندما يفرض الألم نفسه، بينما تبدأ أغلب المشكلات الصحية الكبرى بصمت من ضغط دم يرتفع دون أعراض وسكر يقترب من "ما قبل السكري" وكوليسترول يتراكم بهدوء في الشرايين.

الهيئات الصحية الدولية توصي بأن يتعامل الرجل مع صحته كما يتعامل مع سيارته المفضلة أي صيانة دورية منتظمة تكشف الأعطال الصامتة قبل أن تتحول إلى جلطة أو فشل كلوي أو سرطان.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الاكتشاف المبكر لارتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر الدم واضطرابات الدهون والسمنة هو حجر الأساس للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية والأمراض المزمنة التي تقتل الملايين حول العالم.

وفيما يلي إرشادات عامة مستندة إلى توصيات دولية، ولا يغني عن استشارة الطبيب، إذ تختلف التفاصيل حسب بلدك وحالتك الصحية وعوامل الخطورة الفردية.

أولا: فحوصات "الثوابت" لكل رجل فوق 18 عاما

هذه الفحوصات ينبغي أن تكون حاضرة في أي زيارة دورية، ويضبط تكرارها حسب العمر والحالة الصحية.

ضغط الدم

يطلق عليه "القاتل الصامت" وأحد أهم أسباب الجلطات الدماغية والفشل الكلوي وأمراض القلب، ويصيب أكثر من مليار إنسان حول العالم.

إذا كان الضغط طبيعيا ولا توجد عوامل خطورة فينصح بإجرائه مرة سنويا على الأقل ضمن الفحص الدوري، أما مع السمنة أو التدخين أو السكري أو تاريخ عائلي فيجب إجراؤه كل 3-6 أشهر أو حسب تقييم الطبيب.

قياسات البدانة "الوزن ومحيط الخصر"

"الكرش" ليس مسألة شكل، بل مؤشر خطر مباشر لأمراض القلب والسكري وبعض السرطانات، ضمن حزمة عوامل الخطر غير السارية التي تؤكدها منظمة الصحة العالمية.

يُنصح بإجرائه مرة سنويا على الأقل ويفضل قياس الوزن ومحيط الخصر في كل زيارة طبية.

سكر الدم "صائم أو التراكمي (HbA1c)"

السكري من النوع الثاني غالبا يبدأ صامتا، واكتشافه في مرحلة "ما قبل السكري" يسمح بعكس المسار أو تأخير ظهور المرض.

للبالغين من 35 إلى 70 عاما ممن لديهم زيادة في الوزن أو سمنة توصي فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية (USPSTF) بفحص دوري للسكري وما قبل السكري غالبا كل 3 سنوات إذا كانت النتائج طبيعية. أما مع السمنة أو وجود تاريخ عائلي قوي أو ارتفاع ضغط يفضل أن يتحول الفحص إلى سنوي حتى لو كان العمر أقل بقليل من 40 عاما.

دهون الدم "الكوليسترول والدهون الثلاثية"

وذلك لرصد ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية وتقدير خطر أمراض القلب والشرايين.

مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية (CDC) والجمعية الأمريكية للقلب تنصح بأن يفحص البالغون الأصحاء الكوليسترول كل 4-6 سنوات على الأقل بدءا من عمر 20 عاما. ومع تقدم العمر أو وجود عوامل خطورة -مثل السكري أو الضغط أو التدخين أو تاريخ عائلي- يعاد الفحص كل سنة أو اثنتين أو حسب تقدير الطبيب.

تقييم الصحة النفسية

الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم شائعة بين الرجال وغالبا تُهمل بسبب ثقافة "الصمت" والضغط الاجتماعي.

ينصح بإجرائه مرة سنويا على الأقل، عبر أسئلة بسيطة عن المزاج والنوم والتوتر وفقدان المتعة بالحياة أو أفكار إيذاء الذات، ويمكن أن يكون جزءا من زيارة روتينية لطبيب الأسرة.

ثانيا: الفحوصات حسب رحلة العمر

من 18 إلى 29 عاما.. مرحلة التأسيس

ضغط الدم والوزن ومحيط الخصر: فحص سنوي كجزء من زيارة روتينية.

فحص سنوي كجزء من زيارة روتينية. سكر الدم ودهون الدم: فحص مبدئي مرة واحدة على الأقل في بداية العشرينات لتأسيس "خط أساس"، ثم إعادة الفحص بحسب الوزن ونمط الحياة وعوامل الخطورة.

فحص مبدئي مرة واحدة على الأقل في بداية العشرينات لتأسيس "خط أساس"، ثم إعادة الفحص بحسب الوزن ونمط الحياة وعوامل الخطورة. فحص الخصيتين: زيارة لطبيب الأسرة أو المسالك لفحص الخصيتين مرة مع تعلم الفحص الذاتي الشهري في المنزل لأن سرطان الخصية يظهر غالبا في هذه الأعمار ونتائج علاجه ممتازة عند اكتشافه مبكرا.

زيارة لطبيب الأسرة أو المسالك لفحص الخصيتين مرة مع تعلم الفحص الذاتي الشهري في المنزل لأن سرطان الخصية يظهر غالبا في هذه الأعمار ونتائج علاجه ممتازة عند اكتشافه مبكرا. اللقاحات: جرعة تعزيز الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي كل 10 سنوات، وأيضا لقاح التهاب الكبد (B) لمن لم يطعّم سابقا، بالإضافة إلى لقاح الإنفلونزا السنوي للفئات المعرضة مثل مرضى الأمراض المزمنة أو العاملين في الرعاية الصحية.

والهدف في هذه المرحلة بناء "ملف صحي" واضح واكتساب عادات حياة سليمة مبكرا.

من 30 إلى 39 عاما.. بداية صعود منحنى الخطر

ضغط الدم والوزن ومحيط الخصر: ينصح بإجرائه سنويا.

ينصح بإجرائه سنويا. سكر الدم ودهون الدم: كل 3 سنوات في حال عدم وجود خطورة، وسنويا في حال السمنة أو التاريخ العائلي أو ارتفاع الضغط.

كل 3 سنوات في حال عدم وجود خطورة، وسنويا في حال السمنة أو التاريخ العائلي أو ارتفاع الضغط. وظائف الكلى والكبد: عند تناول أدوية مزمنة خاصة للضغط أو السكري أو الألم المزمن، أو عند استخدام مكملات وبروتينات رياضية بكثافة.

عند تناول أدوية مزمنة خاصة للضغط أو السكري أو الألم المزمن، أو عند استخدام مكملات وبروتينات رياضية بكثافة. فحص الغدة الدرقية: عند وجود تعب مزمن غير مبرر مثل زيادة أو نقص وزن غير مفسر أو برودة غير عادية أو تساقط شعر واضح.

عند وجود تعب مزمن غير مبرر مثل زيادة أو نقص وزن غير مفسر أو برودة غير عادية أو تساقط شعر واضح. تقييم نفسي دوري: مع ضغوط العمل والحياة الأسرية وانشغال الرجل عن نفسه.

من 40 إلى 49 عاما.. الدخول إلى "المنطقة الحرجة"

ضغط الدم وسكر الدم ودهون الدم: غالبا سنويا، مع ضبط التكرار حسب النتائج وعوامل الخطورة.

غالبا سنويا، مع ضبط التكرار حسب النتائج وعوامل الخطورة. فحص القلب: فحص سريري من استماع للقلب إلى قياس النبض والضغط، وإجراء تخطيط قلب (ECG) عند وجود ألم صدر أو ضيق نفس أو خفقان أو تاريخ عائلي قوي.

فحص سريري من استماع للقلب إلى قياس النبض والضغط، وإجراء تخطيط قلب (ECG) عند وجود ألم صدر أو ضيق نفس أو خفقان أو تاريخ عائلي قوي. فحص القولون والمستقيم: توصي فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية ومراكز مكافحة الأمراض ببدء فحص سرطان القولون والمستقيم للبالغين متوسطي الخطورة من عمر 45 عاما وحتى 75 عاما. والخيارات تشمل تنظير القولون كل 10 سنوات أو اختبارات بديلة للبراز -مثل الدم الخفي- على فترات أقصر حسب إمكانات النظام الصحي.

توصي فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية ومراكز مكافحة الأمراض ببدء فحص سرطان القولون والمستقيم للبالغين متوسطي الخطورة من عمر 45 عاما وحتى 75 عاما. والخيارات تشمل تنظير القولون كل 10 سنوات أو اختبارات بديلة للبراز -مثل الدم الخفي- على فترات أقصر حسب إمكانات النظام الصحي. مناقشة فحص البروستاتا (PSA): خاصة عند وجود تاريخ عائلي لسرطان البروستاتا أو عوامل خطورة أخرى. ويشمل التقييم أيضا الاطمئنان على سلامة التدفق البولي لاستبعاد أي تضخم يؤثر على المثانة أو الكلى، ويُنصح بمراجعة طبيب المسالك البولية فورا في حال ظهور دم في البول أو صعوبة أو ألم في التبول أو آلام مفاجئة في الخاصرة أو الحوض.

خاصة عند وجود تاريخ عائلي لسرطان البروستاتا أو عوامل خطورة أخرى. ويشمل التقييم أيضا الاطمئنان على سلامة التدفق البولي لاستبعاد أي تضخم يؤثر على المثانة أو الكلى، ويُنصح بمراجعة طبيب المسالك البولية فورا في حال ظهور دم في البول أو صعوبة أو ألم في التبول أو آلام مفاجئة في الخاصرة أو الحوض. فحص ضغط العين والشبكية: خاصة مع السكري أو ارتفاع الضغط كل 1-3 سنوات.

من 50 إلى 64 عاما.. مركز الثقل في جدول الرجل

ضغط الدم وسكر الدم ودهون الدم: سنويا كقاعدة عامة.

سنويا كقاعدة عامة. تقييم القلب: فحص سريري دوري، مع تخطيط قلب أو فحوص إضافية حسب الأعراض وتقدير الطبيب.

فحص سريري دوري، مع تخطيط قلب أو فحوص إضافية حسب الأعراض وتقدير الطبيب. وظائف الكلى والكبد: سنويا أو كل عامين، خاصة مع الأدوية المزمنة مثل الضغط والسكري والكوليسترول ومسكنات الألم.

سنويا أو كل عامين، خاصة مع الأدوية المزمنة مثل الضغط والسكري والكوليسترول ومسكنات الألم. القولون والمستقيم: الاستمرار في الفحص الذي بدأ من عمر 45 أي تنظير كل 10 سنوات عند النتيجة الطبيعية أو فحوص بديلة للبراز وفق الخطة المتبعة.

الاستمرار في الفحص الذي بدأ من عمر 45 أي تنظير كل 10 سنوات عند النتيجة الطبيعية أو فحوص بديلة للبراز وفق الخطة المتبعة. البروستاتا: الإرشادات الحديثة تشير إلى أن الرجال بين 55 و69 عاما يمكن أن يخضعوا لفحص (PSA) بشكل دوري بعد قرار مشترك مع الطبيب، مع إمكانية بدء النقاش أبكر عند وجود خطورة خاصة.

الإرشادات الحديثة تشير إلى أن الرجال بين 55 و69 عاما يمكن أن يخضعوا لفحص (PSA) بشكل دوري بعد قرار مشترك مع الطبيب، مع إمكانية بدء النقاش أبكر عند وجود خطورة خاصة. فحص الرئة للمدخنين الشرهين: توصي فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية بإجراء تصوير مقطعي منخفض الجرعة للرئة سنويا للبالغين من 50 إلى 80 عاما الذين لديهم تاريخ تدخين طويل -بمعدل علبة يوميا لمدة 20 عاما أو علبتين يوميا لمدة 10 سنوات- ويستمرون في التدخين أو أقلعوا خلال الـ15 عاما الماضية.

فحص هشاشة العظام: عند وجود عوامل خطورة مثل كسور سابقة بعد رض بسيط أو استعمال طويل للكورتيزون أو نحافة شديدة أو أمراض مزمنة معينة.

من 65 عاما فما فوق.. الحفاظ على الاستقلالية

متابعة الضغط والسكر والدهون: بانتظام، غالبا سنويا أو أكثر عند وجود أمراض مزمنة.

بانتظام، غالبا سنويا أو أكثر عند وجود أمراض مزمنة. تقييم القلب والأوعية: حسب الأعراض مع احتمال الحاجة لفحوص إضافية مثل الإيكو أو اختبار الجهد وفق تقييم الطبيب.

حسب الأعراض مع احتمال الحاجة لفحوص إضافية مثل الإيكو أو اختبار الجهد وفق تقييم الطبيب. تقييم التوازن وقوة العضلات وخطر السقوط: امتحان بسيط لقوة القبضة وسرعة المشي والقدرة على النهوض من الكرسي، وذلك للوقاية من السقوط والكسور التي تشكل خطرا كبيرا على كبار السن.

امتحان بسيط لقوة القبضة وسرعة المشي والقدرة على النهوض من الكرسي، وذلك للوقاية من السقوط والكسور التي تشكل خطرا كبيرا على كبار السن. تقييم الذاكرة والقدرات المعرفية: للكشف المبكر عن التدهور المعرفي والخرف ووضع خطط دعم مبكرة.

للكشف المبكر عن التدهور المعرفي والخرف ووضع خطط دعم مبكرة. مراجعة الأدوية دوريا: لتقليل التداخلات الدوائية وضبط الجرعات وإيقاف ما لا داعي له.

لتقليل التداخلات الدوائية وضبط الجرعات وإيقاف ما لا داعي له. فحوص السرطان: الاستمرار أو التوقف عن فحوص مثل القولون والبروستاتا قرار فردي يتخذ مع الطبيب، بناء على الصحة العامة ومتوسط العمر المتوقع وجودة الحياة.

ثالثا: 5 قواعد ذهبية تعزز أثر الفحوصات

نظام غذائي ذكي

قلل السكريات البسيطة والدهون المصنعة، واعتمد أكثر على:

الخضار والفواكه.

البروتين الجيد مثل السمك والدجاج والبقوليات.

الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.

الحركة دواء

30 دقيقة من المشي السريع أو أي نشاط بدني معتدل معظم أيام الأسبوع:

تقلل خطر أمراض القلب والسكري.

تحسن المزاج والنوم وتخفض احتمال الاكتئاب والقلق.

وداعا للتدخين

الإقلاع عن التدخين أهم خطوة عملية لحماية الشرايين والرئتين وهو ما تعززه معظم الإرشادات الدولية لفحص سرطان الرئة والوقاية منه.

تحدث بصراحة

اضطرابات النوم والإرهاق المستمر أو الضعف الجنسي ليست أمورا محرجة فحسب، بل قد تكون مؤشرات مبكرة على مشكلات في القلب أو الهرمونات أو الأعصاب وتستحق نقاشا صريحا مع الطبيب.

اللقاحات الدورية

لقاح الإنفلونزا السنوي للفئات الموصى بها.

لقاحات الالتهاب الرئوي والحزام الناري في الأعمار الأكبر أو حسب الأمراض المصاحبة، وفق جداول التطعيم الوطنية.

في النهاية، "جدول الصيانة" السنوي لا يمنع كل الأمراض لكنه يمنحك أفضل فرصة لاكتشافها في وقت مبكر عندما يكون العلاج أبسط والتكاليف أقل والنتائج أفضل.