وقف أدوية السمنة يعيد الوزن ومخاطره الصحية في غضون عامين

كشفت دراسة حديثة أن الفوائد الصحية التي تحققها أدوية إنقاص الوزن لا تدوم طويلا بعد التوقف عن استخدامها، إذ تعود مشاكل الوزن وعوامل الخطر الصحية المرتبطة به في أقل من عامين في المتوسط.

وبحسب تحليل للبيانات في دراسات سابقة، فإن المرضى الذين توقفوا عن تناول أدوية السمنة بدأوا في استعادة الوزن بمعدل وسطي بلغ نحو 0.4 كيلوغرام شهريا، مع توقع عودتهم إلى أوزانهم السابقة قبل العلاج في نحو سنة و7 أشهر.

وشمل التحليل بيانات 9341 مريضا يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، خضعوا للعلاج في 37 دراسة باستخدام 18 دواء مختلفا لإنقاص الوزن.

عودة عوامل الخطر الصحية

وبحسب تقرير في مجلة "بي إم جيه" (The BMJ)، فإن الفوائد التي حققتها أدوية إنقاص الوزن لصحة القلب تزول بعد التوقف عنها، مع عودة ضغط الدم والكوليسترول إلى مستويات ما قبل العلاج في نحو عام وأربعة أشهر.

وأشار الباحثون إلى أن نصف المرضى الذين شملتهم الدراسات استخدموا أدوية من فئة "جي إل بي-1" بينهم 1776 مريضا تلقوا الأدوية الأحدث والأكثر فاعلية مثل "سيماغلوتايد" الذي يُسوّق باسمي "أوزمبيك" و"ويغوفي"، و"تيرزيباتيد" الذي يُباع تحت اسمي "مونجارو" و"زيباوند".

استعادة أسرع للوزن

وأظهرت النتائج أن معدل استعادة الوزن كان أسرع لدى المرضى الذين استخدموا سيماغلوتايد وتيرزيباتيد، إذ بلغ في المتوسط نحو 0.8 كيلوغرام شهريا مقارنة بغيرها من أدوية إنقاص الوزن.

وخلص الباحثون إلى أن استعادة الوزن تكون أسرع بعد التوقف عن أدوية إنقاص الوزن مقارنة ببرامج إدارة الوزن التي تعتمد على تغيير السلوك ونمط الحياة بغض النظر عن مقدار الوزن الذي فقده المريض أثناء العلاج.

ولم تتمكن الدراسة من تحديد ما إذا كان بعض المرضى أكثر قدرة من غيرهم على الحفاظ على الوزن بعد فقدانه.

إعلان

وقال كبير الباحثين في الدراسة ديميتريوس كوتوكيديس إن أدوية إنقاص الوزن فعالة طالما استُخدمت، لكن تأثيرها يتراجع بعد التوقف عنها، مشيرا إلى أن تحديد المرضى القادرين على الحفاظ على الوزن المفقود ما يزال من أكبر التحديات في هذا المجال.

وخلصت الدراسة إلى أن الوزن يعود بعد التوقف عن أدوية السمنة أسرع بنحو أربع مرات مقارنة بالحمية والرياضة، مع استعادة معظم الوزن المفقود في غضون عام واحد لدى مستخدمي الأدوية الأحدث.