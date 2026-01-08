نقص المستلزمات المخبرية يهدد الرعاية الصحية في غزة

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم أزمة نقص المستهلكات المخبرية إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أن النقص الكبير يؤثر بشكل مباشر على قدرة المستشفيات والمراكز الطبية على تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني، إن نحو 75% من مواد فحوصات الكيمياء الطبية غير متوفرة، فيما وصلت أرصدة نحو 90% من مستلزمات فحوص وبنوك الدم إلى مستوى الصفر، مما أدى إلى توقف عدد من الفحوص الضرورية، بينها فحوص مرضى الغدد الصماء والأورام وزراعة الكلى، إضافة إلى فحوص أملاح الدم وصورة الدم الكاملة (CBC).

وأضافت الوزارة أن نحو 72% من مستلزمات فحوص المزارع البكتيرية غير متوفرة، مشيرة إلى أن إدخال المواد المخبرية وبنوك الدم متوقف منذ عدة أشهر، مما ينذر بتعقيدات إضافية في تشخيص الحالات وإجراء العمليات الجراحية.

وطالبت وزارة الصحة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتعزيز أرصدة المختبرات وبنوك الدم، لتفادي آثار خطيرة على النظام الصحي في القطاع، خاصة مع استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخول المواد والمستلزمات الطبية الأساسية.