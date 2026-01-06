الولايات المتحدة تعدّل جدول لقاحات الأطفال وتثير جدلا واسعا

أعلنت وزارة الصحة الأميركية، أمس الاثنين، عن تعديل شامل في جدول التطعيمات الموصى بها للأطفال في الولايات المتحدة، في خطوة رحبت بها الإدارة لكنها أثارت في الوقت نفسه جدلا واسعا بين خبراء الصحة والأطباء.

وبموجب التعديل الجديد، انخفضت التوصيات الشاملة بشأن تطعيمات الأطفال من 17 إلى 11 لقاحا فقط، بينما أصبحت ست من اللقاحات الموصى بها سابقا مقتصرة على الفئات "ذات المخاطر العالية"، ويتم إعطاؤها بناء على "اتفاق سريري بين الوالدين والطبيب".

وقال وزير الصحة الأميركي روبرت إف كينيدي جونيور، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل تجاه اللقاحات، إن الجدول الجديد يتوافق مع الإجماع الدولي ومعايير الدول المتقدمة، مشددا على أهمية "الثقة والشفافية" في السياسات الصحية.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتغيير عبر منصته، واصفا الجدول بأنه "أكثر منطقية" مقارنة بالجدول القديم، وأكد أن أولياء الأمور لا يزال بإمكانهم تطعيم أطفالهم بجميع اللقاحات إذا رغبوا، وأنها ستبقى مغطاة بأنظمة التأمين الصحي.

ولاقَت هذه الخطوة رفضا واسعا من متخصصين في الصحة العامة، وقال خبير الأمراض المعدية وطب الأطفال شون أوليري إن جدول التطعيم الأميركي كان من الأدوات الأكثر دقة لحماية الأطفال من أمراض قد تكون قاتلة، محذرا من أن أي تغيير يجب أن يستند إلى أدلة علمية قوية وليس على مجرد مقارنات بين أنظمة صحية مختلفة.

وانتقد العديد من الأطباء التعديل، وقالوا إنه تم دون استشارة اللجنة العلمية المعتادة، مما أثار مخاوف من أن الخطوة قد تؤدي إلى انخفاض معدلات التطعيم وزيادة انتشار الأمراض، التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم.

وتشمل اللقاحات التي لم تعد موصى بها بشكل عام للأطفال لقاح الإنفلونزا والتهاب الكبد الوبائي (أ و ب)، والمكورات السحائية، ولقاح الروتا، بينما كان لقاح كوفيد-19 قد أُزيل من الجدول قبل أشهر عدة.

ويشكل هذا التعديل أكبر تغيّر في سياسة التطعيمات للأطفال في الولايات المتحدة منذ سنوات، وسط جدل حاد بين من يرى أنه يعزز الخيار الشخصي للوالدين، ومن يخشى أن يضعف مناعة المجتمع ضد أمراض يمكن الوقاية منها.