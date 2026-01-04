هكذا تحافظ على شباب دماغك
أورد موقع "أبونيت دي" أن بعض العوامل تحافظ على شباب الدماغ، في حين تؤدي أخرى إلى شيخوخة الدماغ المبكرة، وذلك وفقا لنتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة فلوريدا.
وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه باستخدام فحوص الدماغ وخوارزميات ذكية، حدد الباحثون "عمر الدماغ" لـ821 شخصا بالغين من متوسطي العمر والمسنّين، وحددوا عوامل ذات تأثيرات متفاوتة.
عوامل وقائية
وتتمثل العوامل الوقائية ضد شيخوخة الدماغ المبكرة في:
- النوم المريح.
- الوزن الطبيعي.
- إدارة التوتر النفسي بشكل جيد.
- الإقلاع عن التدخين.
عوامل تسرع الشيخوخة
أما العوامل، التي تساهم في تسريع الشيخوخة، فتتمثل في:
- الألم المزمن.
- انخفاض الدخل.
- انخفاض مستوى التعليم.
- قلة التواصل الاجتماعي.
وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن أدمغة الأشخاص الذين يتمتعون بالعديد من العوامل الوقائية، أصغر بثماني سنوات من أعمارهم الحقيقية. كما أن عملية الشيخوخة سارت بوتيرة أبطأ في فترة المتابعة، التي استمرت عامين.
جدير بالذكر أن عمر الدماغ يعد مهما للصحة على المدى الطويل؛ نظرا لأن أدمغة المسنّين معروفة بأنها أكثر عرضة للتدهور المعرفي والخرف ومرض الزهايمر.