‫هكذا تحافظ على شباب دماغك

أورد موقع "أبونيت دي" أن بعض ‫العوامل تحافظ على شباب الدماغ، في حين تؤدي أخرى إلى شيخوخة ‫الدماغ المبكرة، وذلك وفقا لنتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة فلوريدا.

‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه باستخدام ‫فحوص الدماغ وخوارزميات ذكية، حدد الباحثون "عمر الدماغ" لـ821 شخصا ‫بالغين من متوسطي العمر والمسنّين، وحددوا عوامل ذات تأثيرات متفاوتة.

‫عوامل وقائية

‫وتتمثل العوامل الوقائية ضد شيخوخة الدماغ المبكرة في:

النوم المريح.

الوزن الطبيعي.

إدارة التوتر النفسي بشكل جيد.

الإقلاع عن التدخين.

‫عوامل تسرع الشيخوخة

‫أما العوامل، التي تساهم في تسريع الشيخوخة، فتتمثل في:

الألم المزمن.

انخفاض الدخل.

انخفاض مستوى التعليم.

قلة التواصل الاجتماعي.

‫وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن أدمغة الأشخاص الذين يتمتعون بالعديد من ‫العوامل الوقائية، أصغر بثماني سنوات من أعمارهم الحقيقية. كما أن عملية ‫الشيخوخة سارت بوتيرة أبطأ في فترة المتابعة، التي استمرت عامين.

جدير بالذكر أن عمر الدماغ يعد مهما للصحة على المدى الطويل؛ نظرا لأن ‫أدمغة المسنّين معروفة بأنها أكثر عرضة للتدهور المعرفي والخرف ومرض الزهايمر.