بعد فحص العينات.. صحة غزة تنفي تسجيل حالات إصابة بـ"داء البريميات"

نفت وزارة الصحة في غزة، السبت، تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بمرض الليبتوسبيروزيس – المعروف بـ"داء البريميات" – في القطاع، مؤكدة أن جميع العينات التي خضعت للفحص جاءت نتائجها سلبية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي في القطاع، وإنه تم التعامل مع عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض وفق البروتوكولات المعتمدة، حيث سُحبت العينات اللازمة وأُرسلت إلى مختبرات متخصصة خارج غزة.

وشددت الوزارة على أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي تفشٍّ وبائي، داعية المؤسسات الطبية ووسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والمسؤولية في تداول المعلومات الصحية.

وأشارت إلى أن فرق الطب الوقائي تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة الوضع الصحي في القطاع واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

ويُعرف الليبتوسبيروزيس بأنه عدوى بكتيرية خطيرة، تنتقل من الحيوانات، لا سيما القوارض والماشية، إلى البشر عبر المياه أو التربة الملوثة ببولها.

وتتشابه أعراض المرض مع أعراض الإنفلونزا مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، وقد تتطور إلى مضاعفات حادة كفشل الكلى والكبد واليرقان، خصوصًا في الحالات الشديدة، وتزداد خطورته بعد الفيضانات أو عند التعرض لبيئات ملوثة.