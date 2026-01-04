اختيار رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرا في مجال الأورام

أعلنت منصة "أونكوديلي" (OncoDaily) العالمية، المتخصصة في مجال الأورام، عن اختيار رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرا في مجال الأورام لعام 2025.

وتقوم الجمعية القطرية للسرطان بدعم المرضى، وتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، بما يُسهم في تعزيز حضورها في المنصات العالمية المتخصصة في مجال الأورام، ويدعم فرص التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمنظمات الدولية.

وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن جبر آل ثاني عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدا أنه يمثل تقديرا للجهود الوطنية الجماعية في مجال مكافحة السرطان، وليس إنجازا فرديا.

وقال إن "هذا الاختيار الدولي يعكس ثقة المجتمع الطبي العالمي بالنهج الذي تتبناه دولة قطر في تطوير منظومة صحية متكاملة، ترتكز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المتقدم، وتضع المريض في قلب الاهتمام، بدعم من القيادة الرشيدة التي أولت صحة الإنسان أولوية قصوى".

وأضاف "ننظر إلى هذا التكريم باعتباره مسؤولية مضاعفة تحفزنا على مواصلة العمل وتطوير برامجنا وخدماتنا، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، بما يضمن تقديم دعم شامل ومستدام لمرضى السرطان والمتعايشين معه وأسرهم، ويسهم في تحسين جودة حياتهم خلال رحلة العلاج وبعد التعافي".

وتعد الجمعية القطرية للسرطان، التي تأسست عام 1997 كمؤسسة خيرية تعمل تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إحدى الركائز الوطنية في منظومة مكافحة السرطان في دولة قطر. وتعتمد الجمعية على التبرعات والشراكات المجتمعية لتقديم خدمات التوعية، والدعم المالي والنفسي والمجتمعي للمرضى والمتعافين وذويهم، إلى جانب المساهمة في التطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان.

كما تدعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، عبر منصة "وياكم" الرقمية التي تتيح تقديم الطلبات عن بعد والحصول على الموافقات خلال فترة زمنية وجيزة.

الجمعية تكفلت خلال عام 2025 بعلاج نحو 1750 مريضا من البالغين الذين يتلقون العلاج في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، والأطفال الذين يتلقون العلاج في "سدرة" للطب بتكلفة تقديرية (49 مليون ريال قطري).