تعد مقاومة الأنسولين من المشكلات الصحية الشائعة، وتحدث عندما تقل استجابة خلايا الجسم لهرمون الأنسولين، الذي يفرزه البنكرياس لمساعدة الجسم على امتصاص الغلوكوز من الدم واستخدامه كمصدر للطاقة.

وبحسب بوابة استعلامات داء السكري الألمانية، يؤدي ضعف استجابة الجسم للأنسولين إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة.

أسباب مقاومة الأنسولين

ترتبط مقاومة الأنسولين بعدة عوامل، أبرزها:

التقدم في العمر، حيث تقل حساسية الجسم للأنسولين مع الشيخوخة.

انخفاض هرمون الإستروجين لدى النساء خلال مرحلة انقطاع الطمث.

زيادة الوزن وتراكم الدهون، خصوصا في منطقة البطن.

نمط الحياة الخامل وقلة النشاط البدني

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

يمكن الاستدلال على الإصابة بمقاومة الأنسولين من خلال عدد من الأعراض الشائعة، من بينها:

زيادة محيط الخصر وتراكم الدهون في البطن.

صعوبة فقدان الوزن رغم اتباع الحميات.

انخفاض مستوى الطاقة والشعور بالتعب المستمر

مخاطر صحية خطيرة

تشكل مقاومة الأنسولين عامل خطر رئيسيا للإصابة بعدد من الأمراض، أبرزها:

داء السكري من النوع الثاني.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

السكتة الدماغية.

بعض أنواع السرطان.

اضطرابات عصبية مثل مرض الزهايمر.

كيف يتم تشخيص مقاومة الأنسولين؟

يمكن تشخيص مقاومة الأنسولين عبر قياس مستوى السكر في الدم أثناء الصيام، حيث يجب أن يكون أقل من 100 ملغم/ديسيلتر في الصباح، وفقا للتوصيات الطبية.

سبل الوقاية ومواجهة مقاومة الأنسولين

لمواجهة مقاومة الأنسولين وتقليل مخاطرها، تنصح بوابة استعلامات داء السكري الألمانية باتباع نمط حياة صحي يشمل:

أولا : تعديل النظام الغذائي التقليل من السكر والكربوهيدرات البسيطة الحد من تناول الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والبطاطس استبدالها بالكربوهيدرات المعقدة مثل البقوليات الخضراوات الورقية كالسبانخ الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والكرنب.

ثانيا : تناول الفواكه باعتدال، فرغم فوائدها، تحتوي الفواكه على سكر الفركتوز، لذلك ينصح بتناولها باعتدال، مع التركيز على الفواكه ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض مثل: التوت الداكن البابايا.

ثالثا: ممارسة الرياضة بانتظام حيث تلعب الرياضة دورا محوريا في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، والمساعدة على ضبط مستويات السكر في الدم، إلى جانب تعزيز الصحة العامة.