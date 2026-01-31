صحة

رغم الأدلة العلمية.. 7 خرافات لا تزال شائعة عن الأسبرين

يؤكد الخبراء أنه لا ينبغي تناول الأسبرين يوميا إلا بوصفة وتوجيه من الطبيب (الأوروبية)
Published On 31/1/2026
آخر تحديث: 19:28 (توقيت مكة)

رغم أن الأبحاث الطبية توقفت منذ سنوات عن التوصية بتناول حبة أسبرين يوميا لمعظم الناس، لا يزال الكثيرون يعتقدون أن هذا الدواء "آمن وفعال" في الوقاية من أمراض القلب وغيرها من الحالات.

وبحسب تقرير لموقع ويب ميد (WebMD) الطبي الأميركي، ينفي الأطباء أكثر 7 معتقدات شائعة حول الأسبرين، مؤكدين أن بعضها قد يكون ضارا على الصحة إذا تم تناوله دون إشراف طبي.

 

دواعي استخدام الأسبرين

خرافات منتشرة حول الأسبرين

من أبرز الخرافات التي لا تزال متداولة بين العامة، أن:

  • الأسبرين اليومي سيجعلني أعيش أطول

ليست هناك أدلة قوية على أن استخدامه المنتظم يزيد من العمر الصحي للأشخاص الأصحاء، حتى في كبار السن.

  • يقي من أمراض القلب لدى الجميع

صحيح أن الأسبرين يساعد في بعض الحالات، لكنه مناسب فقط لمن سبق لهم الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وليس لجميع الأشخاص.

  • إذا كان يباع دون وصفة فهو آمن

توافره في الصيدليات لا يعني خلوه من المخاطر، فقد يزيد من احتمالات النزيف وغيرها من المضاعفات.

  • يمنع السرطان

العلاقة بين الأسبرين والوقاية من السرطان معقدة؛ بعض الدراسات تشير إلى أن الاستخدام المنتظم قد يرتبط أحيانا بمرحلة متأخرة من المرض لدى كبار السن.

  • إذا كان شخص آخر يتناوله فيمكنني فعل نفس الشيء

ما يصلح لشخص لا يصلح لآخر، لأن تقييم الفوائد والمخاطر يختلف حسب الحالة الصحية والتاريخ الطبي.

الجرعات الكبيرة من الأسبرين لا توفر فوائد إضافية، وقد تزيد من مخاطر النزيف (الأوروبية)

نصيحة الأطباء

يؤكد الخبراء أنه لا ينبغي تناول الأسبرين يوميا إلا بوصفة وتوجيه من الطبيب، خصوصا في الوقاية من أمراض القلب.

كما أن معظم الناس الأصحاء قد لا يستفيدون من استخدامه المنتظم، بل قد يتعرضون إلى مخاطر النزيف في الجهاز الهضمي أو الدماغ دون داع.

وتحذر التقارير الطبية الحديثة، بما في ذلك تقارير صحية متخصصة، من استخدام الأسبرين دون إشراف طبي، مشيرة إلى أن التوصيات في السنوات الأخيرة تغيرت بشكل واضح مقارنة بالممارسات القديمة.

المصدر: مواقع إلكترونية

