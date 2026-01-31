أظهرت أحدث الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يفضلون السهر والاستيقاظ في وقت متأخر -النمط الذي يعرف بـ"طيور الليل"- قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، مقارنة بمن ينامون ويستيقظون في أوقات أبكر أو منتظمة.

وأجريت الدراسة الرئيسية على أكثر من 300 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة على مدى 14 عاما باستخدام قاعدة بيانات ضخمة تُعرف باسم UK Biobank (السجلات البيولوجية للمملكة المتحدة) ونُشرت في مجلة Journal of the American Heart Association، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية، وتُدار من قبل American Heart Association (جمعية القلب الأميركية).

وكشفت الدراسة أن نمط النوم المتأخر مرتبط بـ:

زيادة تصل إلى 16% في خطر الإصابة بجلطة دماغية أو أزمة قلبية أولى مقارنة بأشخاص لديهم جداول نوم معتدلة.

ارتفاع مؤشرات صحة قلبية أضعف، بما يشمل عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة.

رابطة أقوى بين نمط النوم المتأخر والمشاكل الصحية لدى النساء مقارنة بالرجال.

لماذا هذا الخطر؟

تفسير الباحثين الخبراء يربطون هذا الخطر بعدد من العوامل المرتبطة بنمط النوم المتأخر، منها:

1. تعارض الساعة البيولوجية مع نمط الحياة: يتسبب السهر في فوضى الساعة البيولوجية للجسم (circadian rhythm)، ما ينتج عنه خلل في إفراز هرمونات النوم والتمثيل الغذائي، ويؤثر سلبا على قوة القلب والأوعية.

2. عادات نمط حياة غير صحية: فالليليون يميلون إلى تناول وجبات غير منتظمة وانخفاض النشاط البدني والتعرض لمستويات توتر أعلى واحتمالات أعلى للتدخين وهي كلها عوامل تزيد من مخاطر القلب.

3. تأثير النوم المتقطع أو غير الكافي: حتى الأشخاص الذين ينامون ساعات كافية قد يكونون معرضين للخطر إذا كانت مواعيد نومهم غير منتظمة، ما يربك الإيقاع الطبيعي للجسم ويؤثر على صحة القلب على المدى الطويل.

كيف تقاس العلاقة بين النوم والقلب؟

لا تُظهر جميع الدراسات أن نمط النوم المتأخر يسبب الأمراض بشكل مباشر، لكن هناك رابط قوي بين توقيت النوم والنتائج الصحية، ويشمل تفسيره:

إعلان

تراجع حساسية الإنسولين.

ارتفاع ضغط الدم.

ضعف استجابة الجسم للإجهاد.

اضطرابات الأيض تؤثر على مستوى الكوليسترول والدهون

وبحسب منظمة الصحة العالمية ووسائل الإعلام الصحية فإن هذا النمط قد يؤدي إلى تدهور عوامل الخطر القلبية على المدى الطويل، مما يجعل الوقاية والتحسينات السلوكية مهمة جدا.

ماذا تقول الأبحاث السابقة عن نومك وصحة قلبك؟

الدراسات لم تقتصر على واحدة فقط، فالبحوث السابقة أظهرت أن:

الأشخاص الذين ينامون بشكل غير منتظم أو لديهم اختلافات كبيرة بين نوم أيام العمل ونوم عطلة نهاية الأسبوع هم أكثر عرضة للمشاكل الصحية القلبية.

المقارنة بين من ينامون مبكرا ومن يستيقظون متأخرا بينت فروقا واضحة في الوظائف الأيضية وضغط الدم والكوليسترول.

ماذا تعني هذه النتائج؟

ليس بالضرورة أن كل من ينام متأخرا يصاب بأمراض القلب، لكنه قد يكون أكثر عرضة إذا ترافق نمط النوم المتأخر مع أحد هذه العوامل:

قلة النشاط.

نظام غذائي غير صحي.

تدخين أو تعاطي الكحول.

ويقول الخبراء إن نمط النوم هو عامل قابل للتعديل، وأن تحسينه قد يساعد في خفض المخاطر الصحية بشكل كبير.

نصائح صحية معتمدة لتحسين نومك وصحة قلبك

1. ثبّت مواعيد نومك واستيقاظك يوميا حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

2. تجنب التعرض للضوء الأزرق قبل النوم (الهواتف والحاسوب).

3. مارس النشاط البدني بانتظام.

4. قلّل الكافيين والسكر في المساء.

5. حافظ على بيئة نوم هادئة ومظلمة.