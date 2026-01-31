بعد إصابة قاتلة.. تايوان تتحرك لمواجهة فيروس هانتا

أعلنت السلطات الصحية في تايبيه بتايوان وفاة رجل في السبعينيات من عمره إثر إصابته بفيروس هانتا (Hantavirus)، في أول حالة وفاة تسجل في تايوان بهذا المرض منذ بداية العام الجاري.

وذكرت الجهات المعنية أن الأعراض بدأت تظهر على الرجل في أوائل يناير/كانون الثاني، قبل أن يتوفى بعد نحو أسبوع، فيما جاءت نتيجة فحصه إيجابية لفيروس هانتا بعد الوفاة.

وأكد مسؤولو الصحة أن فحوصات أجريت على جرذين جرى اصطيادهما قرب منزل المتوفى أظهرت حملهما للفيروس، الذي ينتقل أساسا عبر فضلات القوارض.

وعلى إثر ذلك، نفذت فرق البيئة التابعة لحكومة مدينة تايبيه حملة تطهير شاملة شملت محيطا بقطر 200 متر حول منزل الرجل، واستخدمت مبيدات قوارض متخصصة للقضاء على النواقل المحتملة.

ما هو فيروس هانتا؟

فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات الحيوانية المنشأ التي تنتقل إلى الإنسان عبر القوارض، وليس فيروسا واحدا أو محصورا في منطقة جغرافية معينة. وتوجد سلالاته في آسيا وأوروبا والأميركيتين.

كيف ينتقل الفيروس؟

ووفقا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (Centers for Disease Control and Prevention)، يمكن أن يصاب الإنسان بفيروس هانتا عبر استنشاق أو لمس الغبار والأشياء الملوثة بفضلات القوارض، مثل البول أو البراز أو اللعاب، أو من خلال عضة حيوان مصاب.

وينتقل الفيروس بشكل رئيسي من الفئران، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى عواقب وخيمة تشمل الحمى النزفية والفشل الكلوي، كما قد تتسبب بعض سلالاته في مضاعفات تنفسية خطيرة.

تشير الدراسات إلى أن عدة سلالات من فيروس هانتا قد تسبب ما يعرف بمتلازمة هانتافيروس الرئوية، التي تحملها أنواع مختلفة من القوارض، ويعد فأر الغزلان الأكثر شيوعا في أميركا الشمالية.

وتحدث العدوى غالبا عند استنشاق الفيروسات المنتشرة في الهواء من بول القوارض أو برازها أو لعابها.

الأعراض ومراحل المرض

تتراوح فترة الحضانة بين أسبوعين و3 أسابيع قبل ظهور الأعراض. ويتطور التهاب الرئة الناتج عن فيروس هانتا على مرحلتين؛ ففي المرحلة الأولى، التي قد تستمر عدة أيام، تظهر أعراض شبيهة بالإنفلونزا، مثل الحمى والقشعريرة، وآلام العضلات، والصداع.

إعلان

وقد يعاني بعض المصابين أيضا من الغثيان، وآلام المعدة، والقيء، والإسهال. ومع تقدم المرض، قد يحدث تلف في أنسجة الرئة وتراكم للسوائل، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في وظائف الرئة والقلب، وتشمل الأعراض في هذه المرحلة السعال، وصعوبة التنفس، وانخفاض ضغط الدم، واضطراب ضربات القلب.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

وحذرت الجهات الصحية من أن أعراض متلازمة هانتافيروس الرئوية قد تتفاقم بسرعة وتصبح مهددة للحياة.

وينصح الأطباء بمراجعة الطبيب عند ظهور أعراض شبيهة بالإنفلونزا تزداد سوءا خلال أيام، مع ضرورة طلب رعاية طبية فورية إذا حدثت صعوبة في التنفس.