أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن خطر انتشار فيروس نيباه في الهند لا يزال منخفضا، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض بين أكثر من 190 شخصا خالطوا حالتي الإصابة المؤكدتين.

وقالت أناييس لغان، المسؤولة في برنامج الطوارئ الصحية التابع للمنظمة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن تقييم المخاطر على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية يشير إلى أن احتمال انتشار الفيروس محدود، لافتة إلى أن المصابين لم يسافرا خلال فترة ظهور الأعراض.

وأضافت لغان أن المصابين دخلا المستشفى وهما على قيد الحياة، مؤكدة أن حالة أحدهما تشهد تحسنا، فيما تواصل الفرق الطبية مراقبة الوضع عن كثب.

وجاءت الإصابتان في وقت دفعت فيه عدة دول آسيوية، من بينها هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، إلى تشديد إجراءات الفحص الصحي في المطارات هذا الأسبوع، في خطوة احترازية لمنع انتقال العدوى عبر السفر.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن منظمة الصحة العالمية تنتظر إعلان السلطات الهندية عن التسلسل الجيني للفيروس، بهدف تقييم أي طفرات محتملة، لكنها شددت على أنه "لا توجد في الوقت الراهن مؤشرات مقلقة".

ويُعد فيروس نيباه من الفيروسات النادرة والخطيرة، إذ ينتقل عبر خفافيش الفاكهة أو حيوانات أخرى مثل الخنازير، ويمكن أن يسبب الحمى والتهاب الدماغ، مع معدل وفيات يتراوح بين 40 و75 في المئة. ولا يتوفر حتى الآن علاج معتمد للفيروس، فيما لا تزال عدة لقاحات قيد التطوير والاختبار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن مصدر العدوى لم يُحسم بعد، مشيرة إلى أن الفرضيات المطروحة تشمل انتقال الفيروس عبر استهلاك عصير نخيل ملوث أو التعرض له داخل مرافق الرعاية الصحية.