كشف باحثون يابانيون عن تطوير عدسات لاصقة تجريبية قادرة على مراقبة ضغط العين بشكل مستمر، في خطوة واعدة للوقاية من مرض الغلوكوما، المعروف بالمياه الزرقاء، أحد أبرز أسباب فقدان البصر حول العالم.

وأوضح الباحثون، في دراسة نُشرت في دورية إن.بي.جيه فلكسيبل إلكترونيكس (NPJ Flexible Electronics)، أن العدسات الجديدة تعتمد على دمج غشاء رقيق متعدد الطبقات داخل العدسة، تتمتع كل طبقة منه بخصائص تتيح قياس ضغط العين بدقة ومراقبته لحظة بلحظة. كما زُوّدت العدسات بمستشعر يسمح بنقل البيانات لاسلكيا.

وأشارت الدراسة إلى أن الغلوكوما تُعد من الأسباب الرئيسية للعمى، لا سيما لدى المرضى الذين لا يستطيعون متابعة ضغط العين والتحكم فيه بشكل يومي.

وأضاف الباحثون أن أدوات قياس ضغط العين المتوافرة حاليا تفتقر إلى سهولة الحمل والراحة، ولا توفر مراقبة مستمرة على مدار اليوم.

نتائج واعدة

وأظهرت التجارب التي أُجريت على الأرانب أن قراءات الضغط التي سجلتها العدسات اللاصقة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع النتائج التي توفرها أجهزة المراقبة الطبية التقليدية، ما يعزز من دقة هذه التقنية الجديدة.

ورغم النتائج المشجعة، أقر الباحثون بوجود تحديات لا تزال قائمة قبل اعتماد هذه العدسات للاستخدام البشري، من بينها ضرورة التمييز بين التغيرات الفعلية في ضغط العين وتلك الناتجة عن عوامل أخرى، مثل تغيير وضعية الجسم أو الرمش.

وقال تاكيو مياكي، من جامعة واسيدا في طوكيو وقائد فريق البحث "ما نقدمه يمثل خطوة واعدة على المدى الطويل لمراقبة ضغط العين دون تدخل طبي مكثف، وهو ما قد يسهم بشكل كبير في التشخيص المبكر للغلوكوما وتحسين فرص علاجها".