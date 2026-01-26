3 علامات خفية تدل على أنك تطحن أسنانك

هل تصاب أحيانا بآلام في الفك أو صداع في الصدغين ولا تعرف السبب؟ قد تطحن أسنانك أو تضغط عليها من دون أن تشعر، سواء في أثناء النهار أو في أثناء النوم.

وبحسب تقرير لموقع ساينس آلرت (ScienceAlert)، فإن هناك 3 علامات خفية يمكن أن تكشف هذه العادة التي قد تضر بصحة فمك وأسنانك على المدى الطويل.

1. ألم أو إحساس غير مريح في الوجه والفك

إذا شعرت بألم أو انزعاج في صدغك أو فمك أو فكك أو حتى بالقرب من الأذن مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، فربما تضغط على أسنانك أو تطحنها بشكل غير واع.

هذا الألم ينبع من إجهاد عضلات المضغ التي تعمل بلا توقف في أثناء الضغط أو الطحن.

2. صعوبة أو ألم في أثناء الفتح أو المضغ

الأشخاص الذين يطحنون أسنانهم كثيرا قد يشعرون بألم عند فتح الفم أو في أثناء المضغ.

قد تشعر بأن الفك "يعلق" أو يصدر طقطقة أو انغلاقا مؤقتا، خصوصا في الصباح بعد الاستيقاظ. هذه العلامة غالبا ما تكون مؤشرا قويا على وجود مشكلة طحن غير ملحوظة.

3. الفك يصدر أصواتا غير طبيعية

قد تختبر إحساسا بأن فكك ينغلق فجأة أو يصدر صوت "كليك" أو طقطقة عند محاولة فتح الفم أو المضغ.

هذه الأصوات ليست طبيعية وقد تكون نتيجة الضغط المستمر الذي تتعرض له المفاصل الفكية في أثناء طحن أو ضغط الأسنان.

ما هو طحن الأسنان ولماذا يحدث؟

طحن الأسنان (Bruxism) هو رد فعل لا إرادي يحدث عندما تتشنج عضلات المضغ وتضغط الأسنان معا أو تحتك ببعضها بقوة سواء في أثناء الاستيقاظ أو النوم.

وتقدر بعض الدراسات أن نحو واحد من بين كل ستة أشخاص يطحنون أسنانهم أثناء النوم، وواحد من كل أربعة يفعلون ذلك خلال النهار من دون وعي.

وقد تساهم عدة عوامل في هذا السلوك، من بينها التوتر والقلق والاكتئاب، وبعض الأدوية النفسية، إلى جانب الإفراط في تناول الكافيين أو الكحول والتدخين.

هناك أيضا ارتباط قوي بين انقطاع التنفس في أثناء النوم (Sleep Apnea) وطحن الأسنان، إذ يسبب نقص الأكسجين في الدم إطلاق هرمونات توتر تعزز هذا السلوك.

كيف يمكن لطبيبك اكتشاف الأمر؟

قد يلاحظ طبيب الأسنان تآكلا واضحا في أسطح الأسنان أو الحشوات، أو حوافا مكسورة أو أسنانا مرتخية عند الفحص، وهي علامات شائعة لتكرار الضغط أو الطحن.

كما يمكن أن تظهر ندبات أو خطوط بيضاء داخل الخدين أو على اللسان نتيجة احتكاك العضلات والأنسجة بالأسنان.

ماذا يمكن أن تفعل حيال ذلك؟

ينصح خبراء الصحة الفموية بأن الخطوة الأولى دائما هي زيارة طبيب الأسنان أو الطبيب العام للتقييم.

بعد تحديد السبب، يمكن أن يوصي الأطباء بالتالي: