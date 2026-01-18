استئناف حملة التطعيم الاستدراكية للأطفال في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استئناف حملة التطعيم الاستدراكية لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، اعتبارا من اليوم الأحد، ولمدة 10 أيام متواصلة في جميع محافظات القطاع.

وفي بيان صحفي، أوضحت الوزارة أن الحملة تنفذ بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة ستنطلق عبر 130 مركزا صحيا تابعا لوزارة الصحة الفلسطينية والأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى عدد من المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في القطاع، بهدف ضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأطفال المستهدفين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الطواقم الصحية من خلال اصطحاب أطفالهم لاستكمال الجرعات المفقودة من اللقاحات الأساسية.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ضرورة إحضار بطاقة التطعيم إن وجدت، لضمان تسجيل الجرعات بدقة ضمن السجلات الصحية المعتمدة، مشددة على أن التطعيم يُعدّ خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من الأوبئة والأمراض الخطيرة، خاصة في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

يُذكر أن حملة التطعيم الاستدراكية تأتي في وقت حساس، إذ تكثف وزارة الصحة الفلسطينية جهودها لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تنتشر في مناطق مكتظة بالسكان، وتستهدف الأطفال الذين لم يتلقوا بعض اللقاحات الأساسية بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع.