إدارة الغذاء والدواء الأميركية تطلب إزالة تحذير "الأفكار الانتحارية" من أدوية تخسيس

طلبت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) من شركات أدوية إزالة التحذيرات المتعلقة باحتمال ظهور أفكار انتحارية من ملصقات أدوية شائعة لإنقاص الوزن والتحكم في مستويات سكر الدم، من بينها عقار "ويغوفي" لشركة نوفو نورديسك، و"زيباوند" لشركة إيلي ليلي.

ويشمل القرار أيضا عقار "ساكسندا"، وهو إصدار أقدم من أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها شركة نوفو نورديسك، وذلك عقب مراجعة شاملة أجرتها الإدارة ولم تجد بعدها أي دليل يربط استخدام هذه الأدوية بزيادة خطر الأفكار أو السلوكيات الانتحارية.

وقالت الإدارة في بيان إن هذه الأدوية طوّرت في الأصل لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني، إذ تعمل على محاكاة هرمون يثبط الشهية، مما يمنح شعورا بالشبع ويساعد على فقدان الوزن.

وكانت الإدارة قد توصلت إلى استنتاج مماثل في مراجعة أولية أُجريت عام 2024، لكنها أشارت آنذاك إلى أنها لا تستطيع استبعاد وجود خطر ضئيل بسبب محدودية البيانات المتاحة.

وأضافت "FDA" أنها أجرت مؤخرا تحليلات إضافية شملت تجارب سريرية موسعة، ولم تظهر النتائج أي زيادة في خطر الأفكار أو السلوك الانتحاري لدى مستخدمي هذه الأدوية، كما لم ترصد ارتفاعا في الآثار الجانبية النفسية الأخرى، مثل القلق أو الاكتئاب أو العصبية أو الذهان.

ووفق الإدارة، غطت المراجعة 91 تجربة سريرية شملت 107910 مرضى، من بينهم 60338 مريضا تلقوا أدوية للتحكم في سكر الدم، مقابل 47572 مريضا تلقوا علاجا وهميا.

وأشارت الإدارة إلى أن نتائج هذه المراجعة تدعم إزالة التحذيرات السابقة مع استمرار متابعة السلامة الدوائية لهذه العلاجات على المدى الطويل.