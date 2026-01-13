ما أنواع أورام الدماغ وما أبرز أعراضها؟

قالت مؤسسة الدماغ الألمانية إن أورام الدماغ تقسم طبيا إلى نوعين رئيسيين: أورام أولية وأورام ثانوية، موضحة أن الأورام الأولية قد تكون حميدة أو خبيثة وتنشأ من خلايا الجهاز العصبي المركزي في الدماغ أو الحبل الشوكي، بينما الأورام الثانوية تنشأ عندما تنتشر خلايا سرطانية من مكان آخر في الجسم إلى الدماغ.

وأوضحت المؤسسة، وهي جمعية ألمانية غير ربحية تعمل على رفع الوعي وتحسين دعم المرضى وتمويل أبحاث أورام الدماغ، أن الأورام الثانوية أكثر شيوعا من الأورام الأولية، وغالبا ما ترتبط بسرطانات الثدي أو الرئة أو الكلى أو الجلد، التي تنتقل عبر مجرى الدم إلى الدماغ.

وأفادت المؤسسة بأن الأعراض التالية قد تنذر بوجود ورم في الدماغ، ويجب استشارة الطبيب فور ظهورها والخضوع للفحص الطبي والعلاج المناسب هي:

نوبات الصرع غير المبررة أو المتكررة.

الصداع الشديد، خاصة إذا كان جديدا أو أكثر حدة في الصباح.

الخدر أو ضعف الحركة في جانب واحد من الجسم أو شلل الوجه.

الدوار وعدم الاتزان أثناء المشي.

مشاكل السمع والكلام أو صعوبة في التعبير.

الغثيان والقيء غير المبررين.

اضطرابات في الرؤية مثل ازدواجية الرؤية أو رؤية بقع أو ضبابية.

التشوش الذهني ومشاكل في التركيز والذاكرة.

التغيرات النفسية والسلوك المفاجئ مثل التهيّج واللامبالاة.

وتشير المؤسسة إلى أن الأعراض العصبية قد تختلف حسب موقع الورم في الدماغ، فالأورام في فصوص الحركة قد تسبب ضعفا في الأطراف، بينما الأورام القريبة من مناطق الإدراك قد تؤدي إلى تغيّرات شخصية واضطرابات إدراكية.

وتشدد على أهمية الكشف المبكر عبر الفحص العصبي وتقنيات التصوير الحديثة مثل الرنين المغناطيسي (MRI)، لأن التشخيص المبكر يزيد من فرص نجاح العلاج، الذي قد يشمل الجراحة أو الإشعاع أو العلاج الكيميائي أو المناعي حسب نوع الورم ودرجته.

ودعت المؤسسة المرضى والأطباء والعائلات إلى تكثيف الوعي حول هذه الأورام، خصوصا في يوم أورام الدماغ العالمي الذي يُحتفل به سنويا في 8 يونيو/كانون الثاني بهدف تعزيز الفهم العام وتشجيع البحث العلمي.