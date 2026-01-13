الاتحاد الأوروبي يجيز دواء يبطئ تطوّر السكري من النوع الأول

أجازت المفوضية الأوروبية تسويق دواء "تيزيلد"، الذي يبطئ تقدّم داء السكري من النوع الأول داخل دول الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت عنه شركة (سانوفي) الفرنسية المصنّعة للعقار.

وقالت الشركة في بيان، إن هذا الترخيص يجعل "تيزيلد" أول علاج يؤثر في مسار تطوّر داء السكري من النوع الأول يحصل على موافقة رسمية في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الموافقة استخدام الدواء لدى البالغين والأطفال فوق سن الثامنة المصابين بالسكري من النوع الأول في مرحلته الثانية.

ويُعطى الدواء عبر التسريب الوريدي ولا يشفي من المرض، لكنه يعمل على إبطاء تقدّمه من خلال كبح الاستجابة المناعية الذاتية.

ويُستخدم الدواء عند اكتشاف المرض وقبل ظهور الأعراض السريرية، مما يؤخر انتقاله إلى المرحلة الثالثة التي تستدعي العلاج بالأنسولين لضبط مستويات السكر في الدم.

وأوضحت الشركة المصنعة أن قرار المفوضية الأوروبية استند إلى النتائج الإيجابية لدراسة "TN-10" التي أظهرت أن الجسم المضاد أحادي النسيلة "تيزيلد" قادر على تأخير ظهور المرحلة الثالثة من السكري من النوع الأول لمدة متوسطة تقارب عامين مقارنة بالدواء الوهمي.

وبحسب نتائج الدراسة، بلغت نسبة المرضى الذين بقوا في المرحلة الثانية من المرض 57% في مجموعة "تيزيلد" مقابل 28% في مجموعة الدواء الوهمي.

وسبق أن حصل دواء "تيزيلد" على موافقات تنظيمية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكندا وإسرائيل والسعودية والإمارات والكويت.