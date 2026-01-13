أكثر من 18500 مريض في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن أكثر من 18 ألفا و500 مريض في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل.

جاء ذلك في تدوينة لغيبريسوس عبر حسابه على منصة "إكس"، بشأن مستجدات الوضع الصحي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية دعمت الأسبوع الماضي الإجلاء الطبي لـ18 مريضا و36 مرافقا من قطاع غزة إلى الأردن لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الإصابات والسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى.

وأعرب المسؤول الأممي عن شكره للأردن على تضامنه المتواصل واستقباله المحتاجين إلى رعاية طبية، وذكر أن أكثر من 30 دولة استقبلت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يزيد على 10 آلاف و700 مريض من غزة لتلقي العلاج.

وأكد أن أكثر من 18 ألفا و500 مريض، بينهم 4 آلاف طفل ما زالوا بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي عاجل. كما دعا إلى فتح مزيد من الدول أبوابها أمام مرضى غزة، واستئناف عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مرحلة أولى من وقف لإطلاق النار استنادا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، مما أدى إلى مقتل 442 فلسطينيا وإصابة 1236 آخرين.

كما تقيد إسرائيل بشدة إدخال المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية.