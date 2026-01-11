اليوغا تسرّع التعافي من أعراض انسحاب المواد الأفيونية

كشفت دراسة هندية حديثة أن إضافة اليوغا إلى العلاج الدوائي التقليدي قد تساعد المرضى على التعافي بشكل أسرع من أعراض انسحاب المواد الأفيونية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أساليب علاجية داعمة وغير دوائية.

وخلص باحثون إلى أن الجمع بين العلاج الأساسي بعقار البوبرينورفين وممارسة اليوغا ساعد مرضى على تجاوز أعراض الانسحاب بسرعة تقارب الضعف مقارنة بمن تلقوا العلاج الدوائي وحده.

وقال الطبيب في المعهد الوطني للصحة العقلية وعلوم الأعصاب في الهند وقائد الدراسة هيمانت بهارغاف إن الجسم في مرحلة انسحاب المواد الأفيونية يكون في حالة اختلال، إذ تبقى المنظومة المسؤولة عن التوتر في نشاط مفرط مقابل ضعف في المنظومة المسؤولة عن التهدئة والاسترخاء.

وأضاف أن المرضى قد يعانون في هذه المرحلة من مجموعة واسعة من الأعراض، من بينها الإسهال والأرق والألم والقلق والاكتئاب، فضلا عن اتساع حدقة العين وسيلان الأنف وفقدان الشهية والقيء.

وأوضح بهارغاف أن اليوغا، بما تتضمنه من يقظة ذهنية وتنفس بطيء وتقنيات استرخاء، تساعد الجسم على الانتقال من حالة الإجهاد المستمر إلى وضع يدعم الشفاء، وهو جانب لا تغطيه الأدوية الاعتيادية بشكل كامل.

وشملت الدراسة 59 رجلا يعانون من أعراض انسحاب خفيفة إلى متوسطة، وجميعهم تلقوا علاج البوبرينورفين، وشارك نصفهم أيضا في عشر جلسات يوغا، مدة كل منها 45 دقيقة على مدار 14 يوما، وتضمنت تمارين تنفس ووضعيات جسدية وتوجيهات للاسترخاء.

وذكر باحثون في مجلة غاما للطب النفسي أن المشاركين الذين مارسوا اليوغا تعافوا في المتوسط في خمسة أيام، مقارنة بتسعة أيام لدى المجموعة التي تلقت العلاج الدوائي فقط.

كما أظهرت النتائج أن اليوغا ساعدت على خفض مستويات القلق، الذي يُعد عاملا رئيسيا في الانتكاس في فترة الانسحاب، إلى جانب تحسين جودة النوم وتخفيف الألم وتحسين معدل ضربات القلب.

وأشار بهارغاف إلى أن الدراسة اقتصرت على الذكور فقط، لكونها شملت مرضى عولجوا في المركز في فترة البحث، مؤكدا أن إشراك النساء قد يكشف عن اختلافات مهمة في تجربة الانسحاب والاستجابة لليوغا، نظرا للتأثيرات الهرمونية على الجهاز العصبي وإدراك الألم.

وأضاف أن هناك خططا لإجراء دراسات مستقبلية تشمل النساء، وكذلك لدراسة ما إذا كانت فوائد اليوغا تستمر بعد انتهاء مرحلة الانسحاب، لا سيما في تقليل احتمالات الانتكاس.