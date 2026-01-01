صحة

‫السيلينيوم.. فوائد صحية جمّة

السيلينيوم .. "الجندي المجهول" في محاربة السرطان
السمك يحتوي على السيلينيوم (دويتشه فيلله)
Published On 1/1/2026
|
آخر تحديث: 19:34 (توقيت مكة)

حفظ

قال مركز هيلمهولتس دريسدن-روسندورف ‫بألمانيا إن للسيلينيوم فوائد صحية جمة، إن إنه:

  • غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة (Free Radicals)، ‫ومن ثم تحمي الخلايا من التلف.
  • يساهم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وتنظيمها.
  • يعمل على تقوية الجهاز المناعي.
  • مهم لإنتاج الحيوانات المنوية.
  • يساهم في صحة الشعر والأظافر.

‫لذا يمكن الاستدلال على نقص السيلينيوم في الجسم من خلال ملاحظة بعض ‫الأعراض مثل ضعف الجهاز المناعي ومشاكل الغدة الدرقية ومشاكل الشعر ‫والأظافر، إضافة إلى التعب والإرهاق المستمرين.

المصادر الغذائية

‫وتتمثل المصادر الغذائية للسيلينيوم في:

  • الأغذية الحيوانية مثل الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان.
  • الأغذية النباتية، لا سيما الجوز البرازيلي؛ إذ تكفي حبة واحدة لتغطية ‫الكمية اليومية الموصى بها، والتي تتراوح بين 55 و70 ميكروغراما.‫

وتشمل الأغذية النباتية أيضا بذور دوار الشمس والفطر والحبوب.

المصدر: الألمانية

إعلان