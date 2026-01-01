السيلينيوم.. فوائد صحية جمّة
Published On 1/1/2026|
آخر تحديث: 19:34 (توقيت مكة)
قال مركز هيلمهولتس دريسدن-روسندورف بألمانيا إن للسيلينيوم فوائد صحية جمة، إن إنه:
- غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة (Free Radicals)، ومن ثم تحمي الخلايا من التلف.
- يساهم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وتنظيمها.
- يعمل على تقوية الجهاز المناعي.
- مهم لإنتاج الحيوانات المنوية.
- يساهم في صحة الشعر والأظافر.
لذا يمكن الاستدلال على نقص السيلينيوم في الجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل ضعف الجهاز المناعي ومشاكل الغدة الدرقية ومشاكل الشعر والأظافر، إضافة إلى التعب والإرهاق المستمرين.
المصادر الغذائية
وتتمثل المصادر الغذائية للسيلينيوم في:
- الأغذية الحيوانية مثل الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان.
- الأغذية النباتية، لا سيما الجوز البرازيلي؛ إذ تكفي حبة واحدة لتغطية الكمية اليومية الموصى بها، والتي تتراوح بين 55 و70 ميكروغراما.
وتشمل الأغذية النباتية أيضا بذور دوار الشمس والفطر والحبوب.
المصدر: الألمانية