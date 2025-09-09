وداعا للبثور.. لاصقة جديدة تقضي على حب الشباب في أسبوع

توصل باحثون في دراسة جديدة إلى ابتكار لاصقة جديدة لعلاج حب الشباب، تحتوي على صفوف من إبر مجهرية (Microarrays)، يمكن أن تساعد على اختفاء البثور بعد 7 أيام من الاستخدام فقط، وتتميز بأنها تثبت على البشرة بشكل أفضل من الأنواع المتوفرة حاليا.

وأجرى الدراسة باحثون من شركة كورسوس بيو (Cursus Bio Inc) في كوريا الجنوبية، ونشرت نتائجها في مجلة "المواد التطبيقية والواجهات-الجمعية الكيميائية الأميركية" (ACS Applied Materials & Interfaces)، وكتبت عنها مجلة نيوزويك الأميركية.

ويعد حب الشباب واحدا من أكثر الأمراض الجلدية شيوعا، حيث يؤثر على ما يقدَّر بنحو 85% من المراهقين حول العالم، ويؤدي غالبا إلى ندبات دائمة وضائقة نفسية إذا لم يتم علاجه بشكل مناسب.

تستخدم الضمادات الصغيرة الشبيهة باللاصقات لتغطية ومعالجة البثور، وتأتي بأشكال وأحجام مختلفة وتتنوع في مدى فعاليتها، وتتكون هذه اللاصقات عادة من مواد تمتص الرطوبة والزيوت الزائدة، بينما تحتوي بعض الأنواع على أدوية لتخفيف الالتهاب أو مكافحة العدوى.

وغالبا ما تكون فعالية هذه اللصقات محدودة، بسبب عدم قدرتها على توصيل المواد الفعالة إلى أعماق الجلد، إضافة إلى تطور مقاومة بعض البكتيريا للمضادات الحيوية، وضعف التأثيرات المضادة للالتهابات، إلى جانب عدم ثباتها على البشرة لفترات كافية مما يقلل من فعاليتها، أو يسبب تهيجا للجلد عند تحرّكها.

وقد جاء الابتكار الكوري الجديد ليتيح توصيل العلاج مباشرة إلى موضع الإصابة، متجاوزا قيود وعيوب الملصقات التقليدية.

اللاصقة الجديدة وآلية عملها

يمثل الابتكار الجديد لاصقة لعلاج حب الشباب، لكن بشكل مميز يختلف عن اللاصقات المتوفرة حاليا. فهي تحتوي على إبر مجهرية على هيئة رؤوس سهام صغيرة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، مما يجعل اللاصقة تثبت بإحكام على البشرة وتمنع تحركها أثناء الاستخدام، بعكس بعض اللواصق التقليدية التي قد تنزلق من مكانها أو تسبب تهيجا.

وتعمل اللاصقة المبتكرة عبر مرحلتين: المرحلة الأولى تطلق مواد مضادة للبكتيريا تستهدف الجراثيم المسببة لحب الشباب، وأبرزها بكتيريا البروبيونية العدية (Cutibacterium acnes)، أما المرحلة الثانية فتركز على تقليل الالتهاب الموضعي باستخدام مكونات مهدئة للبشرة مثل النياسيناميد، ومستخلص البابونج.

وبحسب الفريق البحثي، صنع هيكل هذه اللواصق من حمض الهيالورونيك، وهو مكون شائع في مستحضرات العناية بالبشرة، ممزوجا بمواد فعالة مثل حمض الساليسيليك ومستخلص نبات القنب (Cannabis sativa) والبابونج. وعند وضعها على الجلد، يذوب هيكل اللاصقة تدريجا خلال 30 إلى 90 دقيقة ويطلق المواد الفعالة من دون التسبب بألم أو تهيج.

وشملت الدراسة 20 مشاركا، حيث استخدموا لاصقة مضادة للبكتيريا في اليوم الأول، ثم لاصقات مضادة للالتهاب لمدة 6 أيام تالية. وأظهرت النتائج انخفاضا في عدد البثور بنسبة 81% بعد 3 أيام، في حين لوحظ اختفاء شبه كامل للبثور المعالَجة بعد 7 أيام. كما سجل انخفاض في إفراز الزيوت الجلدية بنسبة تزيد على 40%، وأبدى نحو 95% من المشاركين رضاهم التام عن نتائج العلاج.

ومن المتوقع طرح هذه اللاصقات في الأسواق خلال خريف 2025 في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ويأمل العلماء أن تفتح التقنية الباب أمام استخدامات أوسع، لا تقتصر على حب الشباب فقط، بل تشمل علاج أمراض جلدية أخرى.