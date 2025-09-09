بريطانيا تطلق دراسة ستتبع آلاف الأطفال طوال حياتهم

أعلن خبراء عن إطلاق دراسة جديدة "ومثيرة"، سيتم من خلالها تتبع آلاف الأطفال من جميع أنحاء المملكة المتحدة طوال حياتهم.

وسوف تشمل دراسة "جيل العصر الجديد" نحو 30 ألف طفل من أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتعد هذه أول دراسة تتبع طويلة الأمد تطلق في البلاد منذ ربع قرن.

ويأمل الباحثون أن تقدم الدراسة الجديدة رؤى قيمة حول الجيل القادم من الأطفال.

وتهدف الدراسة إلى توفير معلومات مهمة حول النمو البدني والعقلي والاجتماعي للأطفال، كما ستبحث التغيرات البيئية والاجتماعية.

كما يمكن أن تسلط الدراسة الضوء على كيفية تأثير التكنولوجيا على حياة الصغار، حيث يشير الخبراء إلى حدوث تقدم تكنولوجي هائل منذ إطلاق آخر دراسة رئيسية طويلة الأمد على مستوى المملكة المتحدة في عامي 2001 و2002.

وقالت المديرة المشاركة للدراسة، البروفيسورة أليسا جودمان، لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، "لقد تغير العالم بشكل هائل منذ ذلك الحين".

وأضافت جودمان أن دراسة "جيل العصر الجديد تمثل مشروعا علميا بارزا سيحسن حياة الأطفال ويفيد العلم والمجتمع لسنوات عديدة مقبلة".

ومع انطلاق المشروع، الذي تبلغ تكلفته 42.8 مليون جنيه إسترليني ( 58.1 مليون دولار)، سيقدم الآباء بيانات في مرحلتين رئيسيتين من حياة أطفالهم، بين عمر 9 و11 شهرا، ومرة أخرى بين عمر ثلاث وأربع سنوات.

ومن المقرر أن تتبع دراسة "جيل العصر الجديد" الأطفال المشاركين في المشروع طوال حياتهم.

وتعد الدراسة -التي يمولها صندوق البنية التحتية للبحوث والابتكار في المملكة المتحدة ومجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية التابع للصندوق- أول دراسة جديدة طويلة الأمد لمجموعة من المواليد على مستوى المملكة المتحدة منذ 25 عاما.

وأدت دراسات أخرى طويلة الأمد إلى تطورات علمية هامة وإلى مبادرات سياسية بعيدة المدى.