‫4 علامات لدى الرجل تستدعي زيارة طبيب المسالك البولية

تعد زيارة طبيب المسالك البولية أمرا ضروريا بشكل دوري بالنسبة للرجل، وينبغي إجراء هذه الزيارة بصفة ‫دورية لاكتشاف أية أمراض خطيرة مبكرا مثل سرطان ‫البروستاتا وسرطان الخصية.

وأوصى البروفيسور الألماني الدكتور أكسل ميرسيبرجر الرجال بزيارة طبيب ‫المسالك البولية في حالة ملاحظة هذه الأعراض:

التبول المتكرر أو المؤلم

ضعف الانتصاب

ألم غير مبرر في أسفل البطن

التغيرات الخارجية مثل علامات الالتهاب في منطقة الأعضاء التناسلية أو ‫تصلب الخصيتين

ألم الخصية

‫وأوضح المتحدث باسم الجمعية الألمانية لجراحة المسالك البولية أن هذه ‫الأعراض ترجع إلى أسباب عدة مثل التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى ‫وتضخم البروستاتا، كما أنها قد تنذر في أسوأ الأحوال بالإصابة بسرطان ‫البروستاتا أو سرطان الخصية.

‫سرطان البروستاتا

‫ومن جانبه، أوصى طبيب المسالك البولية الألماني روبرت فريزه الرجال ‫بزيارة طبيب المسالك البولية بدءا من عمر 45 عاما، وذلك لإجراء فحوصات ‫مبكرة لسرطان البروستاتا، الذي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى ‫الرجال.

‫ ‫وأوضح فريزه أنه بالإضافة إلى فحص وجس القضيب وكيس الصفن، يشمل فحص ‫البروستاتا أيضا جس البروستاتا من فتحة الشرج وتقييم الغدد الليمفاوية، ‫مشيرا إلى أنه يمكن أيضا إجراء ما يسمى بفحص مستضد البروستاتا النوعي ‫(PSA)، والذي يعد معيارا مهما للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا.

‫وأشار فريزه إلى أنه من الخطأ الاستغناء عن اختبار الجس تماما؛ نظرا ‫لأنه يمكن أن يوفر معلومات أساسية عن حجم وشكل البروستاتا، بالإضافة إلى ‫أي تشوهات ملموسة محتملة مرتبطة بسرطان القولون.

سرطان الخصية

‫وأوضح البروفيسور ميرسيبرجر أن سرطان الخصية يعد واحدا من أندر أنواع ‫السرطان، مشيرا إلى أنه يصيب في المقام ‫الأول الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما.

‫وأضاف ميرسيبرجر أن العوامل التالية ترفع خطر الإصابة بسرطان الخصية:

التاريخ العائلي، على سبيل المثال إذا تم تشخيص إصابة الأب أو الأخ ‫بالمرض في السابق

الرجال الذين لديهم خصية واحدة أو كلتاهما في البطن، يكونون أكثر ‫عرضة للخطر، حتى بعد العلاج الجراحي

‫ويمكن للرجال اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف المبكر عن أورام الخصية ‫بأنفسهم؛ حيث ينبغي إجراء الفحص الذاتي مرة واحدة شهريا، ويفضل القيام ‫بذلك بعد الاستحمام بماء دافئ؛ حيث يكون جلد الصفن مرتخيا حينها.

‫وأفضل طريقة للقيام بذلك هي الوقوف أمام المرآة والتحقق أولا من أي تورم ‫أو تغيرات جلدية، ثم البدء بجسها. وينبغي فحص خصية واحدة في كل مرة بين ‫الإبهام والسبابة من كلتا اليدين، مع دحرج الخصية برفق، ولكن بدقة ‫للتحقق من سطحها. وإذا كانت ناعمة ولم تشعر بأي تصلب، فهذه علامة جيدة.

‫ويشمل الفحص الذاتي أيضا فحص ما يعرف باسم “البربخ”، وهو جزء لين ومنحن ‫يقع فوق الخصية وخلفها.

وعند ملاحظة أية تشوهات مثل السماكة أو التصلب أثناء الجس، فيجب فحصها ‫فورا لدى طبيب مسالك بولية، وحتى الكتل الصغيرة بحجم حبة البازلاء يجب ‫أخذها على محمل الجد.

‫ويسري ذلك أيضا إذا كانت الخصية متضخمة أو متورمة في أحد جانبيها، وكذلك ‫عند الشعور بالشد أو الثقل فيها. ويجب أيضا استشارة الطبيب إذا كانت ‫الخصية صلبة أو لينة بشكل غير طبيعي.