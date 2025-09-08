ابتكر باحثون طريقة جديدة للكشف عن سرطان البروستات باستخدام عينات البول، ويتوقع أن يقلل هذا النهج بشكل كبير من الحاجة إلى الخزعات والتي غالبا ما تكون مؤلمة.

وشارك في الابتكار مركز جونز هوبكنز كيميل للسرطان، ومستشفى جونز هوبكنز للأطفال في الولايات المتحدة ومؤسسات أخرى، ونشرت نتائجهم في مجلة إي بيو ميدسن (EBioMedicine) في 3 سمبتمبر/أيلول الحالي، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

يعتبر سرطان البروستات أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الرجال في الولايات المتحدة، ويكتشف عادة من خلال فحوصات الدم لقياس مستوى مستضد البروستات النوعي (prostate-specific antigen)، وهو بروتين تنتجه الأنسجة السرطانية وغير السرطانية في البروستات.

يعتبر مستوى مستضد البروستات النوعي لدى معظم الرجال الذي يزيد عن 4.0 نانوغرام لكل مليلتر غير طبيعي، وقد يوصي بإجراء خزعة من البروستات، حيث تؤخذ عينات متعددة من الأنسجة باستخدام إبر دقيقة.

ويعتبر اختبار مستضد البروستات النوعي غير دقيق جدا، مما يعني أن خزعات البروستات غالبا ما تكون ضرورية لتأكيد تشخيص السرطان، كما يقول الدكتور رانجان بيريرا، الباحث الرئيسي في الدراسة ومدير مركز بيولوجيا الحمض النووي الريبي في مستشفى جونز هوبكنز للأطفال في سانت بطرسبرغ، فلوريدا، وأستاذ علم الأورام وجراحة الأعصاب في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز.

ويضيف بيريرا أنه في كثير من الحالات، تكون نتائج هذه الخزعات سلبية، وقد تسبب مضاعفات غير مقصودة.

كما يمكن أن تؤدي اختبارات مستضد البروستات النوعي إلى علاج غير ضروري لسرطانات البروستات التي من غير المرجح أن تنمو وتنتشر خلال فترة زمنية قصيرة.

الفحص الجديد

من بين 815 جينا خاصا بالبروستات تم تحديدها في البول من الرجال المصابين بسرطان البروستات، أعطى الباحثون الأولوية لأهم 50 جينا، ثم أهم 9 جينات، ومن هناك اختاروا أهم 3 جينات لمزيد من التحليل.

حدد الباحثون مجموعة مكونة من 3 مؤشرات حيوية جينية هي "تي تي سي 3″ (TTC3) و"إتش 4 سي 5″ (H4C5) و"إي بي سي إيه إم" (EPCAM) تكشف بدقة عن وجود سرطان البروستات وذلك من خلال تحليل عينات بول من مرضى سرطان البروستات قبل وبعد جراحة استئصال البروستات، وكذلك من أفراد أصحاء.

يلعب تي تي سي 3 دورا في الانقسام الخلوي غير المتماثل في الخلايا السرطانية، ويلعب إتش 4 سي 5 دورا في تعديل بنية الكروماتين (مجموعة من الحمض النووي والبروتينات الموجودة في الخلايا)، ويعبر عن البروتين إي بي سي إيه إم (جزيء التصاق الخلايا الظهارية) بشكل مفرط في العديد من سرطانات الإنسان التي تنشأ في الأنسجة الظهارية التي تبطن سطح الأعضاء والهياكل في جميع أنحاء الجسم.

وكانت هذه المؤشرات الحيوية موجودة لدى المرضى قبل الجراحة، لكنها كانت شبه غائبة بعد الجراحة، مما يؤكد أنها نشأت في أنسجة البروستات.

يقول بيريرا "تقدم هذه المجموعة الجديدة من المؤشرات الحيوية اختبارا تشخيصيا واعدا وحساسا ومحددا وغير جراحي لسرطان البروستات. وتتمتع بالقدرة على الكشف الدقيق عن سرطان البروستات، وتقليل الخزعات غير الضرورية، وتحسين دقة التشخيص لدى المرضى الذين تكون مستويات مستضد البروستات النوعي لديهم سلبية، وتشكل أساسا لكل من الاختبارات التشخيصية المطورة مخبريا وفي المختبر".

وجد الباحثون أن هذه المجموعة من الجينات قادرة على الكشف عن سرطان البروستات حتى عندما يكون مستوى مستضد البروستات النوعي ضمن المعدل الطبيعي، ويمكنها التمييز بين سرطان البروستات وحالات مثل التهاب البروستات وتضخم البروستات الحميد.