‫دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن تناول عصير ‫الشمندر يساعد على خفض ضغط الدم لدى كبار السن، وذلك بفضل احتوائه على ‫مادة "النترات" المهمة لتنظيم ضغط الدم.

‫وفي هذه الدراسة، التي أجرتها جامعة إكستر البريطانية، تناول 39 شخصا ‫تقل أعمارهم عن 30 عاما و36 شخصا تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاما عصير ‫شمندر يحتوي على النترات ونسخة وهمية (بلاسيبو) من العصير بدون نترات ‫لمدة أسبوعين لكل فئة عمرية.

‫البكتيريا الفموية

‫وتوصل الباحثون إلى أن تناول العصير المحتوي على النترات غير بشكل ‫ملحوظ تكوين البكتيريا الفموية، وإن كان ذلك بطرق مختلفة في كلتا ‫الفئتين العمريتين: فلدى كبار السن انخفضت بكتيريا "بريفوتيلا"، بينما ‫ازدادت البكتيريا المفيدة للصحة مثل "النيسرية".

‫كما انخفض ضغط الدم لديهم، والذي كان متوسطه أعلى منه لدى المشاركين ‫الأصغر سنا، في حين لم يلاحظ هذا التأثير مع تناول عصير الدواء الوهمي.

‫وخلصت الدراسة إلى أن الأطعمة الغنية بالنترات تغير ميكروبيوم الفم ‫بطريقة قد تقلل الالتهابات وتخفض ضغط الدم لدى كبار السن.

‫أكسيد النيتريك

‫وأوضح الباحثون أن النترات تتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ إذ تقوم ‫البكتيريا المفيدة للصحة بتحويلها إلى أكسيد النيتريك، والذي يعد ضروريا ‫لوظيفة الأوعية الدموية، وبالتالي لتنظيم ضغط الدم.

‫وإلى جانب الشمندر، تتمثل الخضراوات الغنية بالنترات في السبانخ ‫والجرجير والشمر والكرفس والكرنب.