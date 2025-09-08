دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن
أظهرت نتائج دراسة حديثة أن تناول عصير الشمندر يساعد على خفض ضغط الدم لدى كبار السن، وذلك بفضل احتوائه على مادة "النترات" المهمة لتنظيم ضغط الدم.
وفي هذه الدراسة، التي أجرتها جامعة إكستر البريطانية، تناول 39 شخصا تقل أعمارهم عن 30 عاما و36 شخصا تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاما عصير شمندر يحتوي على النترات ونسخة وهمية (بلاسيبو) من العصير بدون نترات لمدة أسبوعين لكل فئة عمرية.
البكتيريا الفموية
وتوصل الباحثون إلى أن تناول العصير المحتوي على النترات غير بشكل ملحوظ تكوين البكتيريا الفموية، وإن كان ذلك بطرق مختلفة في كلتا الفئتين العمريتين: فلدى كبار السن انخفضت بكتيريا "بريفوتيلا"، بينما ازدادت البكتيريا المفيدة للصحة مثل "النيسرية".
كما انخفض ضغط الدم لديهم، والذي كان متوسطه أعلى منه لدى المشاركين الأصغر سنا، في حين لم يلاحظ هذا التأثير مع تناول عصير الدواء الوهمي.
وخلصت الدراسة إلى أن الأطعمة الغنية بالنترات تغير ميكروبيوم الفم بطريقة قد تقلل الالتهابات وتخفض ضغط الدم لدى كبار السن.
أكسيد النيتريك
وأوضح الباحثون أن النترات تتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ إذ تقوم البكتيريا المفيدة للصحة بتحويلها إلى أكسيد النيتريك، والذي يعد ضروريا لوظيفة الأوعية الدموية، وبالتالي لتنظيم ضغط الدم.
وإلى جانب الشمندر، تتمثل الخضراوات الغنية بالنترات في السبانخ والجرجير والشمر والكرفس والكرنب.