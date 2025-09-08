‫حساسية الأسنان.. الأسباب والعلاج

يعاني بعض الأشخاص من حساسية الأسنان ‫تجاه البرودة.. فما الأسباب؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قال طبيب الأسنان الألماني يوخن شميت إن ‫حساسية الأسنان تجاه البرودة لها أسباب عدة، أبرزها انحسار اللثة مع ‫التقدم في السن، حيث يجعل ذلك أعناق الأسنان مكشوفة، مما يسهل وصول ‫محفزات الحرارة إلى العصب السني.

‫ومن الأسباب الأخرى المحتملة، مثل ترقق مينا الأسنان الواقي، وذلك بسبب ‫التسوس أو تسرب الحشوات أو عدم ملاءمة التيجان أو التهاب الرباط اللثوي.

العلاج

‫ويمكن مواجهة حساسية الأسنان تجاه البرودة من خلال التدابير المهمة التالية: