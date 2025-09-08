صحة

‫حساسية الأسنان.. الأسباب والعلاج

Published On 8/9/2025
آخر تحديث: 18:15 (توقيت مكة)

يعاني بعض الأشخاص من حساسية الأسنان ‫تجاه البرودة.. فما الأسباب؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قال طبيب الأسنان الألماني يوخن شميت إن ‫حساسية الأسنان تجاه البرودة لها أسباب عدة، أبرزها انحسار اللثة مع ‫التقدم في السن، حيث يجعل ذلك أعناق الأسنان مكشوفة، مما يسهل وصول ‫محفزات الحرارة إلى العصب السني.

‫ومن الأسباب الأخرى المحتملة، مثل ترقق مينا الأسنان الواقي، وذلك بسبب ‫التسوس أو تسرب الحشوات أو عدم ملاءمة التيجان أو التهاب الرباط اللثوي.

العلاج

‫ويمكن مواجهة حساسية الأسنان تجاه البرودة من خلال التدابير المهمة التالية:

  • استمتع بالمشروبات المثلجة على شكل رشفات صغيرة، حيث يساعد ذلك ‫الأسنان على التأقلم بشكل أفضل مع درجات الحرارة المنخفضة.
  • ‫استخدم معجونا مخصصا للأسنان الحساسة، فهو يحتوي على أملاح ‫معينة يمكن أن تقلل حساسية أعناق الأسنان.
  • هناك طرق مختلفة لعلاج الأسنان الحساسة في عيادة طبيب الأسنان، على ‫سبيل المثال عن طريق سدها بأنواع معينة من الورنيش.
  • ينبغي تنظيف الأسنان بالفرشاة بلطف لتجنب تفاقم المشكلة، نظرا لأن ‫الضغط والفرك بقوة سيؤديان إلى إزالة بقايا الأسنان وإزاحة اللثة، ومن ‫المفيد استعمال فرشاة الأسنان الكهربائية، التي تصدر إشارة تحذير عند ‫الضغط عليها بشدة.
المصدر: الألمانية

