حساسية الأسنان.. الأسباب والعلاج
Published On 8/9/2025|
يعاني بعض الأشخاص من حساسية الأسنان تجاه البرودة.. فما الأسباب؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة عن هذا السؤال، قال طبيب الأسنان الألماني يوخن شميت إن حساسية الأسنان تجاه البرودة لها أسباب عدة، أبرزها انحسار اللثة مع التقدم في السن، حيث يجعل ذلك أعناق الأسنان مكشوفة، مما يسهل وصول محفزات الحرارة إلى العصب السني.
ومن الأسباب الأخرى المحتملة، مثل ترقق مينا الأسنان الواقي، وذلك بسبب التسوس أو تسرب الحشوات أو عدم ملاءمة التيجان أو التهاب الرباط اللثوي.
العلاج
ويمكن مواجهة حساسية الأسنان تجاه البرودة من خلال التدابير المهمة التالية:
- استمتع بالمشروبات المثلجة على شكل رشفات صغيرة، حيث يساعد ذلك الأسنان على التأقلم بشكل أفضل مع درجات الحرارة المنخفضة.
- استخدم معجونا مخصصا للأسنان الحساسة، فهو يحتوي على أملاح معينة يمكن أن تقلل حساسية أعناق الأسنان.
- هناك طرق مختلفة لعلاج الأسنان الحساسة في عيادة طبيب الأسنان، على سبيل المثال عن طريق سدها بأنواع معينة من الورنيش.
- ينبغي تنظيف الأسنان بالفرشاة بلطف لتجنب تفاقم المشكلة، نظرا لأن الضغط والفرك بقوة سيؤديان إلى إزالة بقايا الأسنان وإزاحة اللثة، ومن المفيد استعمال فرشاة الأسنان الكهربائية، التي تصدر إشارة تحذير عند الضغط عليها بشدة.
