دواء جديد واعد لعلاج ارتفاع ضغط الدم

خفض دواء باكسدروستات (Baxdrostat) الجديد بشكل ملحوظ ضغط الدم لدى الأشخاص الذين تبقى مستويات ضغط الدم لديهم مرتفعة بشكل خطير، على الرغم من تناولهم العديد من الأدوية المتوفرة.

وأجريت الدراسة بقيادة باحثين من جامعة لندن في المملكة المتحدة، وعُرضت نتائجها في 30 أغسطس/آب خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب لعام 2025 المنعقد في العاصمة الإسبانية مريد، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

تم إجراء التجربة بقيادة البروفيسور برايان ويليامز من معهد علوم القلب والأوعية الدموية بجامعة لندن، وبرعاية شركة أسترازينيكا، وتم فيها تقييم دواء باكسدروستات -الذي يؤخذ على شكل أقراص- بمشاركة ما يقرب من 800 مريض في 214 عيادة حول العالم.

وأظهرت نتائج التجربة أنه بعد 12 أسبوعا، انخفض ضغط دم المرضى الذين تناولوا باكسدروستات (1 ملغ أو 2 ملغ مرة واحدة يوميا على شكل أقراص) بنحو 9-10 ملم زئبق مقارنة بالعلاج الوهمي، وهو انخفاض كاف للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد وصل حوالي 4 من كل 10 مرضى إلى مستويات ضغط دم صحية، مقارنة بأقل من 2 من كل 10 مرضى تناولوا العلاج الوهمي.

وقال الباحث الرئيسي، البروفيسور ويليامز "إن تحقيق انخفاض يقارب 10 ملم زئبق في ضغط الدم الانقباضي باستخدام باكسدروستات أمر مثير للاهتمام، حيث يرتبط هذا المستوى من الانخفاض بانخفاض كبير في خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب وأمراض الكلى".

كيف يعمل باكسدروستات؟

يعاني حوالي 1.3 مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وفي حوالي نصف الحالات، تكون الحالة غير مسيطر عليها أو مقاومة للعلاج، ويواجه هؤلاء الأفراد خطرا أكبر بكثير للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى والوفاة المبكرة.

يتأثر ضغط الدم بشدة بهرمون الألدوستيرون، الذي يساعد الكلى على تنظيم توازن الأملاح والماء في الجسم، وتنتج أجسام بعض الأشخاص كميات زائدة من الألدوستيرون، مما يسبب احتباس الملح والماء في الجسم، ويؤدي هذا الاضطراب في تنظيم الألدوستيرون إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يصعّب السيطرة عليه.

وأوصت إرشادات الجمعية الأوروبية لارتفاع ضغط الدم لعام 2024 بضغط دم مستهدف أقل من 130/80 ملم زئبق، وقد كان قبل عام 2024 الهدف 140/90 ملم زئبق.

شكّلت معالجة اختلال تنظيم الألدوستيرون جهدا بحثيا رئيسيا على مدى عقود، ولكن تحقيق ذلك كان صعبا حتى وقت قريب.

يعمل باكسدروستات عن طريق تثبيط إنتاج الألدوستيرون، معالجا مباشرة هذا العامل المسبب لارتفاع ضغط الدم.

في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أو المقاوم للعلاج، أدت إضافة 1 ملغ أو 2 ملغ من باكسدروستات مرة واحدة يوميا إلى العلاج الأساسي لخفض ضغط الدم إلى انخفاضات ملحوظة في ضغط الدم الانقباضي، والتي استمرت لمدة تصل إلى 32 أسبوعا دون أي نتائج غير متوقعة تتعلق بالسلامة.