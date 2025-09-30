اليونيسيف: أطفال غزة يحتاجون المزيد من خدمات التغذية والصحة المنقذة للحياة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، أن الأطفال في قطاع غزة يحتاجون إلى المزيد من خدمات التغذية والصحة المنقذة للحياة، وذلك في ظل حرب الإبادة المستمرة على القطاع.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن طفلا واحدا من كل 5 في قطاع غزة يولد قبل أوانه أو يعاني من نقص بالوزن عند الولادة، مشيرة إلى أنها قدمت خلال الأسبوع الجاري مستلزمات النظافة الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية في مدينة غزة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة "يحتاجون الوصول إلى المزيد من خدمات التغذية والصحة المنقذة للحياة".

وجددت المنظمة الأممية مطالبتها بإدخال مساعدات فورية واسعة النطاق للأطفال والرضع والعائلات في قطاع غزة، كما جددت مطالبتها بوقف إطلاق النار في القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل تجويعا ممنهجا منذ شهور، وحصارا خانقا منذ نحو عامين.