وايل كورنيل للطب قطر تنظم مؤتمر استكشاف الروابط المشتركة بين الصحة والمناخ والبيئة 2025

أعلنت وايل كورنيل للطب- قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ممثلة في قسم التعليم الطبي، عن تنظيم مؤتمر "استكشاف الروابط المشتركة بين الصحة والمناخ والبيئة 2025" بمشاركة محلية ودولية، وذلك يومي 25 و26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضحت وايل كورنيل للطب- قطر، في بيان لها، أن المشاركين في المؤتمر سينالون ساعات اعتماد من إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي تنظيم المؤتمر في ظل تنامي الاهتمام بالدور المؤثر لتغير المناخ وتدهور البيئة على الصحة العامة، وما يمثلانه من تحد ملح يتطلب استجابة وتدابير عالمية مشتركة.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من متخصصين وباحثين وواضعي سياسات وخبراء في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، بهدف استكشاف إستراتيجيات قائمة على الأدلة للحد من آثار التغيرات المناخية على الصحة العامة.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات عامة، وحلقات نقاشية على مستوى الخبراء، وورش عمل تفاعلية، حيث سيعمل المشاركون على صياغة توصيات لحلول عملية في مجالات مثل الرعاية الصحية المستدامة، ورعاية المرضى المبتكرة، وتصميم المناطق الحضرية.

كما سيتبادل المشاركون رؤى معمقة ذات تطبيقات عملية بشأن سبل تعزيز المرونة وترسيخ إدماج المناخ والصحة في الدراسات والسياسات والممارسات.

ويمثل المشاركون مؤسسات دولية وقطرية عدة، من أبرزها مستشفى هيوستن ميثوديست في تكساس، ووايل كورنيل للطب، وجامعة كيس ويسترن ريزيرف، وكلية طب جامعة هارفرد، ومستشفى ماساتشوستس العام، وجامعة تكساس إيه آند إم، وكلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفرد، إضافة إلى المركز الطبي الجامعي في جامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز بألمانيا، وجامعة كاليفورنيا سان دييغو، وكلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، وجامعة كولورادو، ومؤسسة قطر، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، وغيرها.