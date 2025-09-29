متى تستعمل بخاخ الميلاتونين؟
أوردت مجلة "أوكو تست" أن بخاخ الميلاتونين لا يقدم في الغالب فائدة تذكر للأشخاص الأصحاء الذين يعانون من مشاكل النوم، كما أنه ينطوي على مخاطر صحية أيضا، وفقا لنتائج الاختبار الذي أجرته المجلة على 19 بخاخا يحتوي على الميلاتونين، التي تباع دون وصفة طبية.
وأوضحت المجلة الألمانية المعنية باختبار السلع والمنتجات أن فوائد بخاخ الميلاتونين ضئيلة للمستخدمين الأصحاء، إذ يقل الوقت اللازم للنوم بمعدل سبع دقائق فقط.
آثار جانبية
من جانبه حذر المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا من الآثار الجانبية المحتملة للميلاتونين، التي تتمثل في النعاس وانخفاض اليقظة وعدم ثبات واستقرار المشية، حتى مع الاستخدام القصير المدى وبجرعات أقل من 1 مليغرام.
وقد تؤدي بخاخات الميلاتونين أيضا إلى اختلال الساعة البيولوجية المستقرة نسبيا، كما أنها قد تؤثر بالسلب على هرمونات الجسم الأخرى.
أما المخاطر الطويلة المدى، على سبيل المثال على الأطفال أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، فغير مدروسة بشكل كاف.
يذكر أن الجسم ينتج هرمون الميلاتونين لتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. كما أنه يتوفر كمستحضر طبي يستخدم في حالات معينة على سبيل المثال في حالة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما ويعانون من صعوبة في النوم أو البقاء نائمين، أو الأطفال المصابين بأمراض معينة والذين يمكن وصفه لهم من قبل الطبيب لمدة محدودة.
تدابير لنوم هانئ
وأوصى الخبراء الألمان بعدم اللجوء إلى بخاخ الميلاتونين كخطوة أولى في التعامل مع مشاكل النوم، إذ من الأفضل اتخاذ بعض التدابير المفيدة للتمتع بنوم صحي وهانئ مثل:
- الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة
- إبقاء غرفة النوم مظلمة
- تجنب الشاشات قبل النوم
وبشكل عام لا ينبغي استخدام بخاخات الميلاتونين إلا بعد استشارة الطبيب ولمدة قصيرة فقط.