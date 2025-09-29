‫متى تستعمل بخاخ الميلاتونين؟

أوردت مجلة "أوكو تست" أن بخاخ ‫الميلاتونين لا يقدم في الغالب فائدة تذكر للأشخاص الأصحاء الذين ‫يعانون من مشاكل النوم، كما أنه ينطوي على مخاطر صحية أيضا، وفقا ‫لنتائج الاختبار الذي أجرته المجلة على 19 بخاخا يحتوي على ‫الميلاتونين، التي تباع دون وصفة طبية.

‫وأوضحت المجلة الألمانية المعنية باختبار السلع والمنتجات أن فوائد بخاخ ‫الميلاتونين ضئيلة للمستخدمين الأصحاء، إذ يقل الوقت اللازم للنوم ‫بمعدل سبع دقائق فقط.

‫آثار جانبية

من جانبه حذر المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا من الآثار ‫الجانبية المحتملة للميلاتونين، التي تتمثل في النعاس وانخفاض اليقظة ‫وعدم ثبات واستقرار المشية، حتى مع الاستخدام القصير المدى وبجرعات أقل من ‫1 مليغرام.

‫وقد تؤدي بخاخات الميلاتونين أيضا إلى اختلال الساعة البيولوجية ‫المستقرة نسبيا، كما أنها قد تؤثر بالسلب على هرمونات الجسم الأخرى.

‫أما المخاطر الطويلة المدى، على سبيل المثال على الأطفال أو الأشخاص ‫المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، فغير مدروسة بشكل كاف.

‫يذكر أن الجسم ينتج هرمون الميلاتونين لتنظيم دورة النوم ‫والاستيقاظ. كما أنه يتوفر كمستحضر طبي يستخدم في حالات معينة على سبيل ‫المثال في حالة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما ويعانون من ‫صعوبة في النوم أو البقاء نائمين، أو الأطفال المصابين بأمراض معينة ‫والذين يمكن وصفه لهم من قبل الطبيب لمدة محدودة.

‫تدابير لنوم هانئ

وأوصى الخبراء الألمان بعدم اللجوء إلى بخاخ الميلاتونين كخطوة أولى في ‫التعامل مع مشاكل النوم، إذ من الأفضل اتخاذ بعض التدابير المفيدة ‫للتمتع بنوم صحي وهانئ مثل:

الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة

إبقاء غرفة النوم مظلمة

تجنب الشاشات قبل النوم

‫وبشكل عام لا ينبغي استخدام بخاخات الميلاتونين إلا بعد استشارة الطبيب ‫ولمدة قصيرة فقط.