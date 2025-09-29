ما هو السكري الكاذب؟

يحظى داء السكري -المعروف للكثيرين بالنوعين الأول والثاني من داء السكري- باهتمام كبير نظرا لانتشاره العالمي المتزايد وارتباطه بنمط الحياة وأمراض المناعة الذاتية- في الوقت نفسه- يؤثر قريبه الأقل شهرة داء السكري الكاذب بهدوء على مئات الآلاف من الناس حول العالم، ولكنه حالة مختلفة تماما، لا علاقة لها بسكر الدم.

يشترك كلا النوعين في نفس الأعراض المميزة، كثرة التبول، كلمة "داء السكري" مشتقة من كلمة يونانية قديمة تعني "التبول"، وهي تجسد بدقة ما يحدث للمرضى حديثي الإصابة.

في داء السكري الأكثر شيوعا، يتراكم السكر في الدم لأن الجسم إما لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يستطيع استخدامه بشكل صحيح، عند حدوث ذلك، يدخل السكر الزائد إلى البول، ويسحب معه الماء من الجسم.

قد يلاحظ مرضى السكري حاجتهم للتبول بشكل متكرر وبكميات أكبر من المعتاد، في بعض الأحيان، قد تكون رائحة البول حلوة، تقول الأسطورة إن أبقراط "أبو الطب"، كان يتذوق بول مرضاه لتشخيص المرض، لحسن الحظ، نستخدم الآن اختبارات أخرى.

يختلف داء السكري الكاذب اختلافا كبيرا عن داء السكري الكاذب، لا علاقة له بسكر الدم، بل تكمن المشكلة في هرمون يسمى أرجينين فاسوبريسين (AVP)، والمعروف أيضا باسم الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH)، والذي يساعد الجسم عادة على التحكم في كمية الماء التي يحتفظ بها أو يفقدها.

هذا الناقل الكيميائي، الذي تنتجه الغدة النخامية في قاعدة الجمجمة، يعمل كنظام لحفظ الماء في جسمك، عندما تحتاج إلى الاحتفاظ بالسوائل -على سبيل المثال- عندما تكون مصابا بالجفاف ينبه هرمون AVP كليتيك لإعادة امتصاص الماء بدلا من تركه يتسرب في البول.

عندما ينهار هذا النظام، تكون النتائج وخيمة.

العطش

بدون كمية كافية من هرمون AVP، أو عندما يفشل الهرمون في العمل بشكل صحيح، تفقد كليتيك قدرتهما على حفظ الماء مهما شربت، ستظل تشعر بالعطش والجفاف باستمرار، مما ينتج كميات كبيرة من البول الشاحب والمخفف، إنها دورة محبطة تصيب ما بين 2000 و3000 شخص في المملكة المتحدة وحدها.

إعلان

السبب الأكثر شيوعا هو نقص AVP (الذي كان يسمى سابقا داء السكري الكاذب المركزي)، حيث تكمن المشكلة في إنتاج AVP نفسه، في الواقع، يصنع في منطقة من الدماغ تسمى الوطاء قبل أن ينقل إلى الغدة النخامية، حيث يفرز.

يمكن أن تلحق أورام الدماغ الضرر بهذا الجهاز الحساس، وكذلك إصابات الرأس أو جراحة الدماغ، تلعب الوراثة دورا في بعض الأحيان، كما يمكن أن تسبب العدوى مثل الزهري أو السل خللا في إنتاج الهرمونات، مع ذلك، في بعض الحالات، لا يستطيع الأطباء تحديد سبب واضح.

يسبب الحمل نوعا فريدا من السكري الكاذب الحملي، تنتج المشيمة النامية إنزيما يحلل AVP في مجرى الدم قبل أن يتمكن من القيام بعمله -لحسن الحظ- عادة ما تشفى هذه الحالة النادرة بعد الولادة.

في حالة نقص AVP، يكون العلاج أكثر بساطة، يمكن للمرضى تناول الديسموبريسين، وهو نسخة مصنعة من AVP، متوفرة على شكل أقراص أو حقن أو حتى بخاخ أنفي، يعيد هذا العلاج البديل قدرة الجسم على الاحتفاظ بالماء بفعالية.

تزداد الأمور تعقيدا مع مقاومة AVP (المعروفة سابقا باسم السكري الكاذب الكلوي) حيث تفشل الكلى نفسها في الاستجابة لـ AVP.

يظهر هذا النوع أحيانا منذ الولادة، ويمكن أن يتطور لاحقا أيضا بسبب تلف الكلى الناتج عن اختلال توازن الإلكتروليتات أو بعض الأدوية، يعد الليثيوم، المستخدم عادة لعلاج الاضطراب ثنائي القطب، أحد هذه الأدوية.

بما أن المشكلة تكمن في عدم قدرة الكلى على الاستجابة لـ AVP، تستخدم أدوية مختلفة، كما يعد اتباع نظام غذائي قليل الملح والاهتمام بشرب كميات كافية من الماء أمرا أساسيا.

عندما يسوء العطش

لعل أكثر ما يثير الحيرة هو داء السكري الكاذب الناتج عن العطش، حيث يصاب مركز التحكم في الدماغ بالخلل.

يقع مركز التحكم هذا أيضا في منطقة ما تحت المهاد، ويمكن أن يتضرر بسبب الأورام أو الصدمات أو العدوى، مما يؤدي إلى رغبة لا تشبع في شرب الماء، يؤدي الإفراط في تناول السوائل إلى تثبيط إنتاج AVP، مما يخلق حلقة مفرغة، وبشكل خطير، يمكن أن يخفف من مستويات الصوديوم في الدم، مما يسبب الصداع والارتباك وحتى النوبات.

تتداخل أعراض هذه الحالة أحيانا مع داء السكري الكاذب النفسي المنشأ، حيث تؤدي اضطرابات الصحة العقلية -وخاصة الفصام- إلى شرب الماء بشكل قهري. قد تكون العواقب وخيمة، كما هو الحال في حالة موثقة، حيث عانى مريض شاب من مضاعفات بعد استهلاكه كمية هائلة من الماء بلغت 15 لترا يوميا.

تتوافق هذه الأمثلة المتطرفة على الإفراط في تناول الماء مع اتجاهات الصحة العامة التي تشجع على الإفراط في الترطيب كجزء من نمط حياة صحي.

في حين ينصح غالبا بشرب المزيد من الماء لتجنب الجفاف والإمساك وحصوات الكلى وما شابه، إلا أن هناك مستوى خطيرا بوضوح.

العرضان الرئيسيان لمرض السكري الكاذب هما:

العطش الشديد (العطش المفرط).

كثرة التبول، حتى في الليل (كثرة التبول).

في الحالات الشديدة جدا من مرض السكري الكاذب، قد يتبول الشخص ما يصل إلى 20 لترا من البول يوميا.

إن الإفراط في شرب الماء بشكل مستمر أو غير مبرر ليس ساما للجسم فحسب، بل قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية كامنة.

إعلان

يذكرنا مرض السكري الكاذب بأن مصطلح "السكري" يشمل أكثر من مجرد مشاكل سكر الدم، قد يكون هذا النوع الآخر من السكري أقل شيوعا، ولكن بالنسبة للمصابين به، قد تكون عواقب ترك هذه الحالة دون علاج وخيمة، يجب على أي شخص يعاني من العطش الشديد المستمر، وشرب الماء، والتبول بكثرة، طلب الرعاية الطبية على الفور، قد يكون السبب هو السكر، أو الهرمونات، أو أي شيء آخر تماما.