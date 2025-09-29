‫التلامس الجلدي يُعزز نمو الدماغ لدى الأطفال المبتسرين

أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة ‫أجراها معهد بيرك لعلم الأعصاب في نيويورك أن التلامس الجلدي بطريقة ‫الكنغر يعزز نمو مناطق الدماغ الرئيسية لدى الأطفال المبتسرين.

‫ووجد الباحثون ارتباطات قابلة للقياس بين التلامس الجلدي مع الوالدين ‫ونمو الدماغ لدى الأطفال المولودين قبل الأسبوع الثاني والثلاثين من ‫الحمل؛ حيث تطورت مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة وتنظيم المشاعر ‫والتوتر بشكل أفضل مع زيادة التلامس الجلدي.

‫وكانت القاعدة العامة هي: كلما زاد التلامس، كان ذلك أفضل. جاءت هذه ‫النتيجة من دراسة أجريت على 88 طفلا مبسترا بلغ متوسط وزنهم حوالي 1.2 ‫كيلوغرام، ومكثوا في المستشفى لمدة شهرين. وقبل الخروج من المستشفى، خضع ‫كل طفل لفحص دماغي.

‫ما طريقة "رعاية الكنغر"؟

‫وفي طريقة رعاية الكنغر، يستلقي الطفل على صدر أمه أو أبيه، ‫مرتديا حفاضة فقط، وتتم تغطية الطفل ببطانية دافئة؛ حيث يساعد ذلك على ‫بناء رابطة عاطفية بين الطرفين، كما يساعد ذلك الأطفال المبتسرين على ‫التأقلم بشكل أفضل مع الانفصال المبكر عن أمهاتهم.

‫‫وأظهر الأطفال المبتسرون، الذين سُمح لهم بالاستلقاء على طريقة الكنغر، ‫نموا دماغيا أقوى في مناطق معينة مقارنة بالأطفال، الذين قل تلامسهم ‫الجلدي. وأظهرت فحوصات الدماغ اختلافات في مجالات تتعلق بالذاكرة ‫والعواطف والتعامل مع التوتر.

‫وفي المتوسط، زارت العائلات أطفالها مرة واحدة يوميا. واستغرقت جلسة ‫رعاية الكنغر حوالي 70 دقيقة. ولعبت مدة وعدد مرات التلامس الجلدي ‫المكثف دورا مهما، وكانت المدة أكثر أهمية.

‫ويتمتع التلامس الجلدي مع الأطفال المبتسرين بفوائد أخرى؛ حيث ربطته ‫دراسات سابقة بتحسين الترابط والنوم ووظائف القلب والرئة والنمو، ‫بالإضافة إلى تقليل الألم والتوتر.